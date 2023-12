Melody, la recordada cantante de 'El baile de los gorilas', espera a su primer hijo

Melodía Ruiz Gutiérrez, conocida artísticamente como Melody, la intérprete de El baile del gorila, compartió una sorpresiva noticia a través de sus redes sociales. La cantante y actriz española, ahora de 33 años, reveló a sus seguidores que espera su primer hijo.

En su mensaje, la artista expresó su emoción ante la llegada del bebé a puertas de finalizar un año lleno de alegrías para su entorno.

"Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción!!! Viene bebé a bordo!!! Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros!! Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más! (sic)”, sostuvo.

Melody seguirá haciendo música

En su publicación, Melody agradeció a Dios y expresó el amor que ya siente por su futuro hijo. Además, dejó claro que, a pesar de esta nueva etapa en su vida, tiene planeado sorprender a sus seguidores con más proyectos musicales.

"Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros, pero de una forma mucho más especial para mí!! Se vienen muchas sorpresas. Gracias a Dios por esta bendición!! Ya te amamos y mucho", finalizó.

La artista, que alcanzó la fama a los casi 10 años con El baile del gorila, canción que se convirtió en todo un éxito en 2001, continúa siendo una figura destacada en la escena musical. Además de su propuesta musical, ha participado en programas de televisión.

Melody aplaude el éxito de No sé en la versión de Explosión de Iquitos

Melody y Explosión de Iquitos cantaron el éxito No sé en un concierto virtual. Ella destacó la gran acogida que tuvieron sus letras en un ritmo amazónico y de cumbia.

“La he cantado en mis conciertos, ha sido exitosa por ella misma, no ha habido nada, ni campaña publicitaria ni nada”, dijo a América Espectáculos, y agrega que los covers nacen por la propia esencia de la canción: “Diferentes grupos de diferentes partes del mundo se han dado cuenta del filón y del diamante y lo han sacado”.

La cantante aplaudió el gran recibimiento que tuvo No sé en el estilo de Explosión de Iquitos: “La verdad, estoy tremendamente orgullosa de que ahora también en Perú esté pegando. Me encanta porque ellos han hecho una versión muy alegre, para bailar mucho, muy rítmica, muy tropical, y por supuesto que me encanta”.