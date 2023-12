Vanessa Hudgens se casó con Cole Tucker en México

Tras anunciar su compromiso en febrero de este año, la cantante y actriz Vanessa Hudgens contrajo matrimonio con el deportista Cole Tucker. La pareja escogió Tulum, en México, para darse el “Sí, acepto” frente a sus familiares y amigos cercanos.

Para su boda en la playa, lució un vestido blanco de la marca Galia Lahav. Entre los invitados se encontraba Monique Coleman, su compañera de trabajo en High School Musical quien compartió videos del lugar.

Por otro lado, el hermano de Cole Tucker también publicó imágenes en sus historias de Instagram donde posa con Gina, la mamá de Vanessa Hudgens. Hasta el momento, la pareja no ha dado declaraciones al respecto.

Sin embargo, a pesar de que no hay fotos oficiales de su unión, fue el manager de la actriz, Evan Hainey, el que compartió una imagen donde ella luce su vestido y les dedicó un emotivo mensaje a los esposos.

“Felicitaciones por su increíble boda este fin de semana. Amo verlos felices”, escribió en la descripción.

Evan Hainey, manager de Vanessa Hudgens, compartió esta foto en sus redes sociales previo a la boda de la actriz.Fuente: @evanl11

¿Cuándo se comprometió Vanessa Hudgens?

La actriz anunció su compromiso con Cole Tucker, jugador de béisbol de los Colorado Rockies en febrero de este año Por medio de sus redes sociales, la actriz y el deportista hicieron una publicación compartida sobre la pedida de mano que se llevó a cabo en París.

La pareja se conoció durante una sesión de meditación por Zoom. “Me metí de inmediato en los mensajes directos para hablar con él y le dije: 'Hola, encantada de conocerte'. Así que creo que no hay que avergonzarse por dar el primer paso", dijo Vanessa Hudgnes en conversación con Drew Berrymore en mayo de 2021.

Vanessa Hudgens recuerda su paso por High School Musical

Hudgens sorprendió a sus seguidores luego de que visitara el East High School, colegio que sirvió como locación para las tres películas de High School Musical, de Disney Channel.

La artista de 34 años grabó un video donde luce un top negro, un short fucsia y zapatillas blancas. Además, aparece caminando en el frontis del lugar mientras sonaba la canción Breaking Free, tema que interpretó en el 2006 con Zac Efron. En la descripción del clip, la actriz escribió una parte del guion donde Troy Bolton le enseña su ‘lugar secreto’ a Gabriella Montez en la primera película.

Vanessa Hudgens y el lado complicado de Hollywood

A sus 34 años, y una carrera que incluye grandes producciones como Bad Boys 2, Vanessa Hudgens aseguró que ha aprendido a manejar el lado más "complicado" del éxito en Hollywood.

"He estado en situaciones en las que me han dicho cosas inapropiadas", reveló la actriz e incluyó audiciones y otros escenarios profesionales en la lista. "Ahora soy el tipo de persona que si me siento incómoda me voy y al que no le guste, mala suerte", remató.