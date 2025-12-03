Actor de 'Mi pobre angelito' revela por qué no participará en las celebraciones por los 35 años de la película

Daniel Stern, el actor que interpretó al ladrón Marv Merchants en Mi pobre angelito, explicó por qué no asistirá a ninguna de las actividades organizadas por el 35 aniversario de la película.

En una entrevista concedida a People, Stern dijo que, aunque tiene un cariño especial por la cinta, hoy lleva una vida alejada de Hollywood y no planea asistir a los eventos presenciales. Sin embargo, mencionó que estaría dispuesto a participar de manera virtual.

"Yo no salgo de mi granja. No es nada contra la película. Es solo que… una llamada telefónica o una llamada por Zoom y estoy dentro. Pero… soy un poco hogareño", explicó.

Así es la vida actual de Daniel Stern, estrella de Mi pobre angelito

En Mi pobre angelito, Stern dio vida a Marv, un ladrón torpe que, junto a Harry (Joe Pesci), intenta asaltar casas en la zona de Chicago. Sin embargo, su historia se complica con el intento de robar la vivienda de Kevin McCallister (Macaulay Culkin), luego de que el niño quedara solo durante las fiestas navideñas.

Stern, de 68 años, dejó atrás la industria del entretenimiento. Se mudó a una granja en el condado de Ventura, en California, donde vive con su esposa. Allí se dedican al cuidado de ganado y árboles cítricos, mientras él también trabaja como escultor.

Daniel Stern recuerda por qué Mi pobre angelito fue un proyecto especial

El actor sabe que Mi pobre angelito sigue siendo un fenómeno mundial desde su estreno en 1990, pero prefiere mantenerse al margen del éxito que aún genera. "Me encanta saber que a todos les encanta, pero cuando la gente se me acerca y me dice: 'Nos encanta', a veces es un poco abrumador", reconoce.

Aunque nunca imaginó el enorme resultado que tendría la película, sí percibió desde el inicio que se trataba de un proyecto especial: "Sabía que era una joya de película. John Hughes escribió el guion más gracioso que he leído. Estaba rodando en el piso de tanto reír mientras lo leía. Era muy divertido, pero también estaba lleno de corazón, y ya sabes: el niño y el vecino lo salvan, y él y la madre se reúnen… fue muy emotivo".

Agregó que tenía la esperanza de estar participando en una gran producción: "Era tan divertida, tan real, y sí sabía eso. Tenía la esperanza de que estuviéramos haciendo una gran película. No tenía idea, obviamente —nadie podría tenerla— de la longevidad que tendría".