Micaela Belmont, actriz de 'Los Vílchez', se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar y rindió homenaje al Perú con su vestido

La actriz peruana y el empresario español celebraron su boda en Cáceres, España, en una ceremonia de ensueño donde el arte, la elegancia y la identidad peruana fueron protagonistas.

Fue una boda digna de un cuento de hadas. Este sábado, la actriz Micaela Belmont y el empresario Fernando Palazuelo, hermano de la duquesa de Huéscar, sellaron su amor con una emotiva ceremonia en la iglesia de Santiago de los Caballeros, uno de los templos más emblemáticos de Cáceres, España.

Micaela, hija de la exministra de Cultura Diana Álvarez-Calderón, debutó en la actuación con la obra Las tres hermanas. En televisión, formó parte del elenco de Torbellino, 20 años después (2018) y, un año más tarde, de la exitosa serie Los Vílchez. En 2024 dio el salto internacional con la producción española ¿A qué estás esperando?, transmitida por Antena 3.

Tras más de siete años de relación y ante 250 invitados, la pareja celebró una de las bodas más elegantes de la temporada. Como era de esperarse, todas las miradas se posaron en la novia y su espectacular vestido.

El vestido de Micaela Belmont

La actriz, de 31 años, deslumbró con un diseño de Ani Álvarez-Calderón, una creación, en tonos marfil y plata satinada, que fusionó la tradición peruana con la elegancia contemporánea.

El vestido se destacó por su trama trenzada artesanal, inspirada en los tejidos andinos. La pieza presentaba un patrón geométrico, acompañado de una sobrecapa con flecos y trenzados que aportaban movimiento y textura. El cuello alto cerrado contrastaba con delicados recortes en el pecho y los hombros, que añadían un toque moderno y sofisticado.

Una boda con esencia peruana

El homenaje al Perú no se limitó al vestido. Tras la ceremonia, los recién casados y sus invitados disfrutaron de una presentación de danza tradicional peruana en la plaza frente a la iglesia.

Más tarde, el festejo continuó en el Palacio de Godoy, donde los asistentes degustaron una fusión gastronómica peruano-española en un ambiente lleno de historia y arte.

Una boda con invitados de lujo

La ceremonia reunió a destacadas figuras del ámbito social español, entre ellas los duques de Huéscar, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, cuya presencia no pasó desapercibida.

También asistieron Ágatha Ruiz de la Prada junto a su hijo Tristán Ramírez, Piru Urquijo (abuela de Teresa Urquijo) y Patricia Llosa Urquidi, expareja del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Días antes del enlace, los novios organizaron una reunión íntima en el Palacio Galiana, en Toledo, donde recibieron a sus invitados llegados desde Perú —entre ellos la actriz Denisse Dibós— con un programa que combinó historia, arte y belleza arquitectónica.

