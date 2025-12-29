"Estamos mejor": Romina Gachoy confirma reconciliación con Jean Paul Santa María tras revelar crisis de pareja

Romina Gachoy confirmó su reconciliación con Jean Paul Santa María. Esto, días después de que la propia modelo uruguaya revelara estar “triste” y sentirse “muy incomprendida” por el cantante peruano luego de que recibiera una propuesta para ir a un reality show en España junto a su pareja.

Ahora, la también influencer mencionó que ya está “tranquila” en su relación con Santa María y que viven felices junto a sus tres hijos. “Estamos mejor, todo está más tranquilo. Nos estamos yendo a la playa en familia”, señaló.

En efecto, fue por medio de un live en sus redes sociales que Gachoy anunció a todos sus seguidores que venía teniendo “problemas” en su relación con Santa María. No obstante, recalcó que solo fue para “abrir sus sentimientos con el público”.

“No imaginé que generaría todo lo que generó. Estaba muy triste, confundida, y pensé que abriendo mi corazón me ayudaría y así fue. Recibí consejos muy bonitos y mucho amor y apoyo de la gente. Me quedo con eso para cerrar el año e iniciar con mucha fuerza el 2026”, declaró la modelo a Trome.

Por último, Romina Gachoy contó haber retomado a sus terapias de pareja con el exintegrante de Gran Orquesta Internacional. "Sí. Hemos retomado las terapias hace tres semanas aproximadamente para entendernos en algunos puntos y nos ha ayudado mucho", sostuvo.

Romina reveló crisis de pareja con Jean Paul Santa María, pero este lo negó

Romina Gachoy reveló una crisis de pareja con Jean Paul Santa María. La modelo uruguaya apareció muy cabizbaja en un live afirmando que no la pasaba nada bien en su relación.

"Hay muchas situaciones externas que a mí me han puesto en este lugar de ser muy fuerte a pasar a romperme”, comenzó diciendo la también modelo de OnlyFans.

En efecto, Gachoy recalcó que ha venido teniendo “problemas” en su relación con Santa María. “La tristeza y la depresión es algo que te puede llegar a consumir al punto que no puedes dar lo mejor”, exclamó entre lágrimas.

En ese sentido, resaltó sentirse “muy incomprendida” en los últimos días luego de que recibiera una propuesta para ir a un reality show en España junto a Jean Paul Santa María. “No sé qué pueda suceder, no sé si el próximo año siga aquí en Perú”, señaló.

Por otro lado, Jean Paul Santa María decidió pronunciarse ante los rumores de una supuesta separación de Gachoy. “Yo he conversado con ella. Entiendo que es una gran oportunidad para ambos, yo no puedo porque tengo contratos hasta el 2026 que no me permiten viajar”, declaró en diálogo con América Hoy.

De igual manera, consideró que Romina Gachoy “se dejó llevar por sus emociones” cancelando una sesión de fotos que ambos tenían programada. “Lo que sucede, es que no está pasando lo que ella quiere que sea que vayamos los dos al reality", añadió.