Billie Eilish sufrió violento golpe al ser jalada por un hombre durante concierto en Miami [VIDEO]

Billie Eilish vivió un incómodo momento durante su concierto en el Kaseya Center, en Miami, la noche del último jueves 9 de octubre ¿Qué pasó? Resulta que la cantante y ganadora del Oscar fue jalada por un hombre haciéndola girar, caer y golpearse contra la barrera de seguridad que estaba en el escenario.

Según varios videos compartidos en X (Ex Twitter) y TikTok, la compositora de 23 años bajó al escenario del estadio con el fin de saludar a sus fanáticos quienes gritaban y se amontonaban para chocar sus manos con ella.

No obstante, un hombre se acercó violentamente hacia la artista para jalarla del brazo. Enseguida, Billie dio media vuelta y se golpeó de espaldas con la barra de seguridad colocada para separar a los fans de la cantante.

Acto seguido, un personal de seguridad de Eilish se abalanzó sobre el hombre separándolo de la cantante, quien se levantó bruscamente para marcharse, aparentemente, furiosa por lo sucedido y siendo rodeada por los otros miembros de su seguridad.

Hombre que agredió a Billie Eilish fue expulsado del concierto, informó el Departamento de Policía de Miami . | Fuente: Instagram (billieeilish)

Hombre que agredió a Billie Eilish fue expulsado del concierto.

Por otro lado, The Hollywood Reporter compartió el comunicado del Departamento de Policía de Miami, mencionando: “La persona fue expulsada del Centro Kaseya”. Del mismo modo, se supo que no se presentaron cargos contra el agresor por lo sucedido.

“Un testigo dijo a NBC News que estaba en la primera fila y antes de recibir el saludo de Eilish, notó que un hombre en la segunda fila se estiró para atraer a la cantante”, sostuvo el portal internacional.

Asimismo, se supo que, luego del incidente, una fanática confrontó al hombre que tiró del brazo a Billie Eilish haciendo que lo retiren del escenario. Además, NBC News informó que otra joven fue atendida por los médicos sin regresar a su zona.

Por su parte, Billie Eilish, quien tiene programado un concierto en el mismo estadio este sábado 11 de octubre, no se pronunció sobre lo sucedido.

A Billie Eilish “fan” grabbed the singer at her latest concert. pic.twitter.com/QGC3ptFvTd — Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2025

Billie Eilish fue golpeada por un objeto en la cara en Estados Unidos

En diciembre de 2024, Billie Eilish fue impactada en el rostro con un objeto que le fue arrojado durante un concierto que ofreció en Arizona (Estados Unidos), informaron medios estadounidenses.

Eilish estaba interpretando el tema What Was I Made For? en el Desert Diamond Arena de Glendale, en Arizona, cuando alguien del público le arrojó lo que aparenta ser un collar o pulsera que le dio en el rostro, un incidente que fue registrado en videos que luego fueron publicados en redes sociales.

Según las imágenes, Billie Eilish se detuvo por un momento e hizo una mueca de incomodidad, para acto seguido continuar con la interpretación de la canción de la película y éxito de taquilla Barbie, la cual ganó un premio Oscar, a la vez que arrojó a un lado el objeto.

En anteriores oportunidades, Billie se refirió a los objetos que le arrojan sus seguidores durante algunos de sus recitales, lo cual reconoce suele ser a modo de muestras de cariño, pero es algo que ocurre desde hace tiempo y "puede ser peligroso", como le dijo el año pasado a The Hollywood Reporter.

Billie Eilish, la artista más joven en ganar dos Oscar

Billie Eilish ganó su segundo Oscar por What Was I Made For?, tema incluido en la esperada película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Esta estatuilla la consagra como la artista más joven -22 años- en recibir este tipo de galardones. Como se recuerda, junto a su hermano Finneas, también fueron ganadores en 2022 por su canción No Time to Die para la película de James Bond que lleva el mismo nombre.

La canción What Was I Made For? fue compuesta por la propia cantante estadounidense Billie Eilish y contó con la colaboración de su hermano, quien produjo el tema en su estudio casero de Los Ángeles.