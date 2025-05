Michael J. Fox vuelve a la actuación luego de cinco años para una comedia de Apple TV+

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Michael J. Fox, protagonista la saga Volver al futuro, regresará a la actuación luego de cinco años. Su última aparición en pantalla fue en 2020, con una participación en la serie The Good Fight. Ahora, el actor será parte de la tercera temporada de la comedia Shrinking, producida por Apple TV+, en calidad de estrella invitada.

El intérprete trabajó previamente con Bill Lawrence, creador de Shrinking, en proyectos como Spin City y Scrubs; en esta último, Fox también tuvo una aparición especial interpretando a un médico con trastorno obsesivo compulsivo.

El Párkinson no detiene a Michael J. Fox

Michael J. Fox fue diagnosticado con enfermedad de Párkinson en 1991, aunque no lo hizo público hasta 1998, mientras participaba en Spin City. Debido al avance de la enfermedad, abandonó la serie en su cuarta temporada. El episodio final en el que apareció fue dirigido por el propio Lawrence en el año 2000.

Durante más de tres décadas, Fox trabajó activamente en la recaudación de fondos para su investigación a través de su organización, la Fundación Michael J. Fox, que logró reunir más de 2 mil millones de dólares.

Michael J. Fox quería volver a actuar

Michael J. Fox hizo apariciones especiales en diversas producciones como Rescue Me, The Good Wife y The Michael J. Fox Show, donde interpretó a un presentador de noticias que convive con el Párkinson. En una entrevista que ofreció en 2020 para Entertainment Tonight, la estrella de Hollywood manifestó su disposición a volver a actuar si el proyecto se lo permitía.

Fox se une así a otras estrellas invitadas que ya fueron anunciadas para la tercera temporada de Shrinking, como Jeff Daniels, quien interpretará al padre del Dr. Jimmy Laird, el personaje de Jason Segel. Sherry Cola e Isabella Gomez también se unirán al elenco, que volverá a contar con Segel, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell y Ted McGinley.

Por el momento, Apple TV+ no ha anunciado la fecha de estreno de la tercera temporada.

