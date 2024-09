Tony y Mimy Succar estrenarán documental este 12 de setiembre: "Verán artistas internacionales"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tony y Mimy Succar dieron detalles de su nuevo documental 'Mimy & Tony: la creación de un sueño'. | Fuente: RPP

Tony y Mimy Succar pronto estarán en la pantalla grande con el estreno de su documental, Mimy & Tony: la creación de un sueño. El proyecto, financiado y producido por el mismo Tony Succar, llegará a los cines peruanos este jueves 12 de setiembre donde se conocerá la trayectoria musical de sus protagonistas y se revelarán secretos de la familia Succar.

Es así como, a pocos días del estreno, Tony y Mimy Succar vinieron a ‘Conexión’, de RPP, donde invitaron al público peruano a ver la nueva película. “Los invitamos a todos a disfrutar de este maravilloso proyecto”, señaló el reconocido músico.

“Esta es una película documental peruana, aunque grabamos muchas escenas en Estados Unidos porque ahí radicamos. Cuando vean el documental, verán muchas cosas de Perú, muchos artistas peruanos y también internacionales. Viajamos a Japón para grabar junto con Nora Suzuki de Orquesta de la Luz. Está La India, José Alberto Canario, entre otros”, declaró Tony Succar.

Asimismo, Mimy Succar confesó que todavía no ve el filme ya que su hijo Tony le pidió que lo vieran juntos en el Avant Premier.

“En el Avant Premiere, ese día lo veré. Verme en pantalla grande es una sorpresa, es un sueño. Los sueños se llegan a cumplir. Estoy agradecida de dios por darme una familia tan maravillosa. De unos hijos que reconocen el trabajo de uno”, sostuvo la cantante.

Tony y Mimy Succar fueron nominados a los Grammy 2024 en la categoría Mejor álbum tropical latino. | Fuente: Instagram (mimysuccar)

Mimy y Tony Succar afirman que película es “una montaña de satisfacción”

Por otro lado, tanto Mimy como Tony Succar resaltaron que este nuevo proyecto que tienen juntos como madre e hijo es “una montaña de satisfacción”.

“Es una montaña de satisfacción de cumplir el sueño de una persona que ha dado todo por ti. Dar es mucho más que recibir. He recibido muchas bendiciones y premios, pero cuando haces algo por los demás, específicamente, a tus seres queridos más importantes, te sientes mejor”, resaltó Tony, quien ganó dos de los cuatros Latin Grammys a los que fue nominado.

En esa misma línea, Mimy Succar mencionó que lo importante para conseguir los objetivos es “ser perseverante, disciplinado y tener las ganas de lo que te gusta hacer”.

“Eso te lleva a cumplir tus sueños. Yo siempre digo que nunca esperes dar para recibir. Yo siempre les he dado a mis hijos sin pensar en algún momento que me puedan retribuir. Ese es el secreto también que dios me ha enseñado”, resaltó la artista de 64 años.

Finalmente, convocaron a las personas a no perderse su inédito documental. “Con su apoyo podrán abrirse más salas y la película puede quedarse más tiempo en cartelera. Esto también ayudará a que podamos estar en una plataforma de streaming”, concluyó Tonny.

'Mimy & Tony: la creación de un sueño' llegará a los cines peruanos este jueves 12 de setiembre.Fuente: Andes Films

¿De qué trata el documental Mimy & Tony: la creación de un sueño?

Mimy & Tony: la creación de un sueño descubrirá aspectos desconocidos de la vida de Mimy y Don Antonio, padres de Tony Succar, y quienes le causaron gran admiración siendo parte influyente en la carrera del percusionista.

También se revelará como se comenzó a acortar las distancias entre los miembros de la familia Succar, quienes estaban "muy peleados" antes del proyecto. La reconciliación comenzó con el emotivo momento en La Voz Senior, cuando Mimy Succar sorprendió a Tony.

Por su parte, Tony Succar mantuvo la película en secreto para disfrutar juntos del estreno. No obstante, el músico adelantó que su padre, Don Antonio, tiene varias apariciones emotivas. Su carácter sensible y su apertura para expresar sus sentimientos se reflejan en las escenas en las que se muestra llorando.

