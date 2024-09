Milett Figueroa recordó el reality de Gisela Valcárcel: "Nunca me dejaban cantar lo que quería"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa sigue siendo noticia tras su debut como jurado de canto el último lunes en el reality Catando 2024, producido por su pareja Marcelo Tinelli. La modelo peruana afirmó “estar feliz” por su nueva faceta en la televisión argentina, contando, además, sus anteriores experiencias como concursante en similares programas de televisión.

Precisamente, en una reciente entrevista dada al programa argentino ‘LAM’, la también actriz nacional recordó su participación en El Artista del Año, reality de canto y baile dirigido y conducido por Gisela Valcárcel y donde Figueroa fue eliminada a las pocas semanas.

“Yo he estado en esa posición. A mí me imponían mucho las canciones que yo cantaba en un reality (en Perú) y nunca me dejaron cantar algo que yo quería, entonces, por contrato, tenía que acatar la situación. Espero que en este caso (en Cantando 2024) no sea así, espero que puedan elegir sus canciones, por eso pregunté a la entrenadora si ellos habían elegido la canción. Deben escoger una canción que les permita lucirse”, declaró la exintegrante de Esto es guerra.

En ese sentido, Milett Figueroa se mostró a favor de que los participantes de Cantando 2024 puedan elegir sus canciones. “Deben cantar algo que los haga lucirse de verdad. Que se entienda la letra, que los deje bien. Puede ser una canción que la escuchen comercialmente, pero que se sientan bien cantándola. Como es el primer día, entiendo que la apertura no es fácil. Es valorable todo lo que hicieron”, resaltó.

Milett Figueroa hizo su debut como jurado en reality argentino 'Cantando 2024'. | Fuente: Instagram (elcantandooficial)

¿Cómo le fue a Milett Figueroa en El artista del año?

En el 2018, Milett Figueroa participó en el reality El artista del año, de Gisela Valcárcel. En aquella oportunidad la popular ‘Milechi’ competió contra Yahaira Plasencia, Josimar y Michelle Soifer, quedando eliminada en la segunda gala.

Posteriormente, volvió a participar en el reality de América Televisión. Sin embargo, su interpretación del tema ‘Mala fama’ de Danna Paola no convenció al jurado de El artista del año siendo, nuevamente, eliminada.

¿Qué dijo Edson Dávila sobre las declaraciones de Milett Figueroa?

Las palabras de Milett Figueroa tuvieron reacciones en Perú. Edson Dávila, conductor de ‘América Hoy’, recordó que la producción del desaparecido reality de Gisela Valcárcel le elegía las canciones a Milett debido a que los temas que ella escogía tenían un registro vocal muy alto.

“Ella quería cantar temas de Christina Aguilera, Mariah Carey y Whitney Houston. (…) Ella es osada, no te pases. Por eso le daban canciones de Danna Paola, Thalía, Karol G, temas que están en su registro”, señaló el bailarín e integrante de GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel dirigió el reality 'El artista del año' en América Televisión el 2018. | Fuente: Instagram (giselavalcarcelperu)

¿Qué dijo Milett Figueroa tras su debut en Cantando 2024?

Milett Figueroa debutó en el reality argentino Cantando 2024. La modelo limeña estuvo en el estreno del programa el último lunes 23 de setiembre junto con los otros jurados: Flavio Mendoza, Nacha Guevara y Marcelo Polino. El reality inició con la conducción de la actriz argentina Flor Peña, quien dio la bienvenida a la peruana.

“Qué felicidad de estar pisando esta pista. De verdad que estoy con mucha expectativa. Feliz de que estar aquí acompañándolos. Vengo a divertirme, a disfrutar con todos los talentos que se vienen. Vamos a cubrir bastantes talentos, eso sí”, fueron las primeras palabras de Milett Figueroa.

Asimismo, la también exparticipante de Bailando 2023 resaltó que viene como jurado para demostrar que tiene “carácter”. “Tengo carácter, me han forjado con carácter. Uno hay que estar atento a todo. Vengo tranquila”, expresó.

Seguidamente, la también actriz fue consultada por Peña sobre la polémica generada en los medios argentinos por no tener un título profesional en canto para estar como jurado en el programa de televisión. “He sido participante, cantante, actriz, y bailarina. He sido todo. Hoy vengo a pisar fuerte”, respondió la peruana.

