Milett Figueroa debuta como jurado en reality argentino 'Cantando 2024': "Vengo a pisar fuerte"

Milett Figueroa debutó esta noche como jurado del reality argentino Cantando 2024. La modelo nacional estuvo en el estreno del programa este lunes 23 de setiembre junto con los otros jurados: Flavio Mendoza, Nacha Guevara y Marcelo Polino. El reality inició con la conducción de la actriz argentina Flor Peña, quien dio la bienvenida a la peruana.

“Qué felicidad de estar pisando esta pista. De verdad que estoy con mucha expectativa. Feliz de que estar aquí acompañándolos. Vengo a divertirme, a disfrutar con todos los talentos que se vienen. Vamos a cubrir bastantes talentos, eso sí”, fueron las primeras palabras de Milett Figueroa.

Asimismo, la también exparticipante de Bailando 2023 resaltó que viene como jurado para demostrar que tiene “carácter”. “Tengo carácter, me han forjado con carácter. Uno hay que estar atento a todo. Vengo tranquila”, expresó.

Seguidamente, la también actriz fue consultada por Peña sobre la polémica generada en los medios argentinos por no tener un título profesional en canto para estar como jurado en el programa de televisión. “He sido participante, cantante, actriz, y bailarina. He sido todo. Hoy vengo a pisar fuerte”, respondió la artista nacional.

Marcelo Tinelli volvió a defender a Milett Figueroa en ‘Cantando 2024’

Por otro lado, Marcelo Tinelli, quien es productor y conductor del programa Cantando 2024, fue consultado también por la inclusión de Milett Figueroa en el reality argentino.

“Fueron varias noches sin dormir (pensando en eso). No entiendo la pregunta. Han pasado jurados de todo tipo. A ese jurado no le preguntaron por qué está aquí (…) A mí eso no me preguntaron. ¿Por qué acá habría que ponerle el ojo a ella (Milett) en este tema?”, señaló el popular conductor.

En otro momento, la propia Milett Figueroa resaltó a su excompañero de baile Martín Salwe, quien estará como locutor en el programa. “Estoy muy feliz de que él esté acá. Es un gran locutor y carisma. Apoyará mucho esta competencia. No fue el baile esto, pero será el canto”, precisó.

¿Milett Figueroa cantará en el reality argentino?

En otro momento, Milett Figueroa respondió sobre si preparará alguna próxima presentación para demostrar sus dotes de canto. “Me gustaría prepararles algo para el show pronto”, señaló la modelo peruana.

Minutos antes de la emisión del programa, el programa América TV en Argentina fue al camerino de Milett Figueroa para ver cómo se encontraba la peruana antes de su debut como jurado.

“Estoy feliz, muy contenta y tranquila. Estoy nerviosa. Estoy preparada para disfrutar esto. Estoy feliz porque me recibieron con mucho amor”, sostuvo, mientras mostraba un mensaje del propio Marcelo Tinelli: “Qué bueno mi amor. Estoy con los chicos de producción. Te amo mi vida”.

