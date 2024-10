Milett Figueroa sorprendió al cantar a capela y conquistó a todos con su voz [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa sigue dando de qué hablar en el reality Cantando 2024 donde es jurado. En la reciente emisión del programa de entretenimiento, los participantes Brenda Di Aloy y Juan Manuel Outeiro interpretaron en dupla el tema Man! I Feel Like a Woman!, de Shania Twain.

Tras terminar su presentación, cada jurado dio su devolución, sin embargo, fue la modelo peruana quien sorprendió a más de uno. "Sabemos que eres dulce, pero esta canción de Shania (Twain) es como para comerte el escenario", dijo Milett a la joven. Luego, el presentador Fernando Dente le pidió que cantara un poco a lo que Figueroa accedió.

Después de dejar con la boca abierta a más de uno, Dente comentó que sería ideal que Milett Figueroa haga un musical en Cantando 2024. Entre risas, respondió: "Por favor Fer, contrátame". Los comentarios en redes no se hicieron esperar respaldando el talento de la también actriz, quien ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por ser elegida como jurado.

Milett Figueroa y el fuerte cruce de palabras con participante de Cantando 2024

En el mismo episodio del programa Cantando 2024, hubo un enfrentamiento entre la participante Mimi Alvarado, pareja de Luciano ‘El Tirri’, primo de Marcelo Tinelli, y Milett Figueroa, novia del conductor argentino. Todo comenzó cuando la dominicana y su compañero interpretaron Pies descalzos, sueños blancos de Shakira y, tras su show, recibieron los comentarios del jurado, donde la peruana le puso 0 de puntaje.

"Te vi entrar desganada, pensé que era por los zapatos, pero te siento, no sé, aburrida, cansada", comenzó. "Todo muy forzado, no se entendió, no hay dicción, no me gustó". Sin embargo, Alvarado no se quedó callada y le recordó el video viral de la modelo nacional donde desafinó cantando Candela.

Ante la provocación, Milett Figueroa levantó la paleta calificando con un 0 la representación de Mimi Alvarado. "Yo vi un video de Milett que cantó ‘Soy una yayaya’. Hizo un disparate. Yo sé que tú cantas muy lindo, porque hemos compartido momentos y me encanta cómo cantas. Ahí te falló lo escénico", respondió resaltando que eso le puede pasar a cualquiera, hasta al jurado de Cantando 2024, por lo que cuestionó su papel en la mesa: "Porque tú seas jurado, no me tienes que estar pisando ni diciendo...Tú hiciste un desastre en el coso viral tuyo. A cualquier persona le puede fallar".

"Cuando tengas la oportunidad de ser jurado vas a poder calificar. Tienes que aprender a aceptar los puntajes", respondió Milett Figueroa con notable seriedad y, ante los comentarios de Mimi, Figueroa cerró el tema: "Bueno, ahí está mi puntaje Mimi, no hablo más contigo".

Podcast recomendado Conversamos con integrantes del club de fans Shakira Perú Oficial sobre el próximo concierto de la colombiana en Lima en febrero del 2025. Leer más Siempre en Casa | programa FANS CELEBRAN EL REGRESO DE SHAKIRA AL PERÚ DESPUÉS DE 14 AÑOS