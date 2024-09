Milett Figueroa: el desafortunado comentario de Marcelo Tinelli que incomodó a la peruana en 'Cantando 2024'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En su debut como jurado del programa Cantando 2024, Milett Figueroa generó expectativa y fue aplaudida por los asistentes a quienes sorprendió al modelar en la pista. Todo iba bien después de que la conductora Flor Peña la presentara como parte del panel, sin embargo, Marcelo Tinelli lanzó un comentario que incomodó a la modelo peruana.

Como se recuerda, la elección de su pareja como juez generó controversia y Tinelli fue consultado por ello. Martín Salwe -quien fue el compañero de baile de Figueroa en un reality en 2023 y ahora es narrador del programa- aseguró que sí merecía el puesto ya que "es revelación", mención que fue opacada por Marcelo. "Tampoco digas cosas que no sean verdaderas", dijo.

Peña trató de arreglar la situación y se dirigió a Milett Figueroa: "Yo te banco (apoyo). No arrancó (el programa) y ya eres revelación". Para cambiar de tema, le preguntó si en algún momento se animaría a cantar algo, a lo que respondió: "Sí, me gustaría preparar algo para hacer un buen show y darles algo lindo".

No obstante, fue interrumpida nuevamente por Marcelo Tinelli: "Que sea antes de fin de año". Ante el comentario, la modelo dejó entrever que no lo quería ver en el set de Cantando 2024: "¿Siempre vas a estar aquí?". El conductor argentino y pareja de la peruana explicó que solo estaba en el programa por ser el primer día. Ante esto, Flor Peña, percibiendo el malestar de Milett, respondió con humor: "Después lo echamos", y rápidamente presentó a otro miembro del jurado.

Milett Figueroa se defendió de las críticas como jurado de canto

Milett Figueroa abordó las críticas recibidas por el anuncio de su participación como jurado en el reality Cantando. La noticia fue revelada por el periodista Ángel de Brito y generó varios comentarios que cuestionaron la capacidad de la peruana para ocupar esa tarea.

Ante la insistencia para referirse a las críticas, aseguró que no la afectan y que está preparada para enfrentar cualquier reto televisivo, independientemente de la aceptación del público. "No podría sostener tantos años en la televisión si estuviese molesta o [dejando] que me afecte algún comentario", afirmó al programa Intrusos.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el ingreso de Milett Figueroa a Cantando?

Magaly Medina compartió su opinión sobre el reciente proyecto de Milett Figueroa en la televisión argentina, señalando que este paso en su carrera puede ser visto como un reconocimiento a su paciencia.

"Lo que yo pienso ahora es que, finalmente, a Milett Figueroa le sirvió aguantar que Tinelli la tratara tan mal, que la dejara en Buenos Aires para irse a la Copa América o que la dejara ahí y él se fuera a España para celebrar su cumpleaños. Ella lo aguantó, no lo mandó a volar y no lo terminó. Creo que Marcelo Tinelli era su única esperanza de tener un lugarcito en la televisión argentina, y lo logró", señaló la popular 'Urraca'.

