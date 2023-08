Miley Cirus promociona su próximo sencillo: "Hannah es para niños, Miley es para hombres adultos en tacones"

La cantante Miley Cyrus, quien alcanzó el estrellato desde muy joven al interpretar a Hannah Montana en la exitosa serie de Disney Channel, tomó por sorpresa a sus fanáticos con una interesante comparación en el último anuncio de su próximo sencillo, Used to be young. En un video compartido en sus redes sociales, la cantante recuerda a su alter ego y dice: "Hannah es para niños. Miley es para hombres adultos en tacones".

Used to be young marca el regreso de Miley a la música desde el lanzamiento de su último álbum, Endless Summer Vacation, que debutó en marzo de este año y se convirtió rápidamente en un éxito por su primer sencillo Flowers. La cantante también compartió la letra del tema, que inicia con la frase "La verdad es que no hay forma de engañarte", mientras que el coro repite: "Sé que solía ser loca / Sé que solía ser divertida / Dices que solía ser salvaje / Yo digo que solía ser joven".

En un video compartido en redes sociales, Miley Cyrus mira la escena final del último episodio de la tercera temporada de Hannah Montana. En ese emotivo momento, el personaje de Miley se despide de su vida pasada mientras se escucha la inolvidable melodía de fondo de la serie. Al final del video, Miley declara con seguridad: "Hannah es para niños. Miley es para hombres adultos en tacones".

Este anuncio ha generado una ola de emociones entre sus seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes nostálgicos y recuerdos de la era en que Hannah Montana era el ídolo juvenil por excelencia. "Icónica", "Ella conoce a su público", "Soy uno de esos hombres en tacones", "Tan emocionada por la nueva canción", "Miley eres absolutamente hermosa", escribieron.

Miley y Selena ponen fin a las especulaciones

Los fanáticos de Disney recibieron otra grata sorpresa cuando Miley y su colega Selena Gómez, quienes lanzarán sus nuevos sencillos en la misma fecha, pusieron fin a cualquier especulación sobre rivalidad, compartiendo divertidas imágenes en sus historias de Instagram. En el clip, se revive una escena clásica de Hannah Montana en la que ambas estrellas aparecen y se acusan mutuamente de no cantar bien. Miley deshecha la controversia con la frase: "We used to be young (Solíamos ser jóvenes)".

Selena ha dado algunas pistas en las redes sociales sobre el lanzamiento de su próximo sencillo, que estará disponible desde el 25 de agosto. Aunque el título del tema aún se mantiene en secreto, la cantante compartió un vistazo a la sesión de fotos promocional y escribió: "Todos han estado pidiendo música nueva por un tiempo. Como aún no he terminado con SG3, quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano. Próximamente el sencillo".

Miley, la dama de honor

También sucedieron novedades en la familia Cyrus durante el fin de semana. La intérprete de Wrecking ball acompañó a su madre, Tish Cyrus, al altar como dama de honor en su boda con el actor Dominic Purcell, estrella de la serie Prison break. De acuerdo con el DailyMail, la pareja se casó el sábado 19 de agosto en la nueva casa que la cantante tiene en Malibú durante la puesta del sol. Además, Miley dedicó una sentida versión de Wonder Woman a su madre y abuela.