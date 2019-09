Liam Hemsworth se enteró de su divorcio a través de las redes sociales. | Fuente: Instagram

Hace un mes, a través de un comunicado enviado a la revista People, Miley Cyrus anunció su separación oficial del actor de “Los Juegos del Hambre”, Liam Hemsworth, después de cerca de 10 años de relación y tras ocho meses de haber contraído matrimonio.

Mientras que Miley publicaba varias fotos en Italia y una serie de mensajes en los que resaltaba la importancia de no resistirse a la evolución; Liam posteaba un corto mensaje anunciado su separación y deseándole lo mejor a su expareja.

Miley Cyrus continuó su vida, y tras ser fotografiada besándose con Kaitlynn Carter, se ha mostrado acompañada de la bloguera paseando de la mano e inclusive en compañía de su madre, Tish Cyrus, mientras que Liam pasa tiempo con su hermano Chris Hemsworth y su esposa, Elsa Pataky, en Australia.

La polémica, no obstante, no se acaba pues según el medio estadounidense Page Six, el actor de 29 años se habría enterado de su ruptura nada menos que a través de las redes sociales, cuando empezó a circular en internet el comunicado difundido por el representante de la intérprete de “Slide Away”.

La misma fuente refirió que el actor quedó sorprendido tras la noticia pues, a pesar de que la pareja atravesaba por un difícil momento en su relación sentimental, Hemsworth tenía la esperanza de poder solucionar sus problemas.

Después de estos acontecimientos, el actor se contactó con una de las abogadas más famosas de Hollywood en lo que respecta a separaciones, Laura Wasser, quien es conocida por haberse encargado del proceso de divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie.

"En constante evolución, cambiando como pareja y como individuos, han decidido lo que es mejor mientras ambos se centran en sí mismos y en sus carreras", indicaba el comunicado que tomó por sorpresa al actor, quien en ese momento se encontraba junto a su familia en Australia.

Finalmente, el 21 de agosto se hizo totalmente definitiva la decisión y Hemsworth solicitó oficialmente el divorcio de la exestrella de Disney alegando “diferencias irreconciliables”. Todo indica que es al el fin absoluto de la larga relación de los artistas.