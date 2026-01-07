Amy Schumer solicitó el divorcio de Chris Fischer semanas después de anunciar su separación

La actriz estadounidense Amy Schumer presentó el último martes una solicitud de divorcio de su esposo Chris Fischer, según muestran los registros judiciales del condado de Nueva York. La comediante, de 44 años, y el chef, de 45, se casaron el 13 de febrero de 2018; un año después dieron la bienvenida a su hijo Gene, quien actualmente tiene seis años.

Schumer dio a conocer su separación el 12 de diciembre a través de una publicación en Instagram, luego de que surgieran especulaciones sobre su matrimonio. "Chris y yo hemos tomado la difícil decisión de poner fin a nuestro matrimonio después de 7 años. Nos queremos mucho y seguiremos enfocados en criar a nuestro hijo. Agradecemos que respeten nuestra privacidad en este momento", indicó.

En esa misma publicación, la actriz dijo que la separación fue "amistosa y llena de respeto". Al mismo tiempo, una fuente declaró a People que no hay "nada feo" entre la expareja y que se trata de "una separación armoniosa".

Amy Schumer apuesta por el amor propio

Tras el anuncio de su divorcio, Amy Schumer dejó a sus seguidores en shock al publicar una serie de fotos en sus redes sociales luciendo trajes de baño y vestidos que mostraban su pérdida de peso. La comediante aprovechó la ocasión para dejar un mensaje sobre el amor propio.

"Mi mamá me tomó estas fotos mientras empacaba para un viaje", escribió. "Y la última foto es ya en el viaje. Este año se trata de autocuidado y amor propio. Sin maquillaje. Sin filtro".

Luego etiquetó a algunas marcas de moda y animó a sus seguidores a enfocarse en el bienestar.

"Apreciemos nuestra salud, nuestras familias, nuestros amigos y tengamos el mejor año de nuestras vidas. Seguimos adelante sin arrepentimientos. Solo amor", concluyó.