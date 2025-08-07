"¡Soy más mexicano, que aguanten!": Nicola Porcella responde a críticas desde Perú

El actor peruano, que actualmente reside en México, respondió a las críticas que ha recibido desde Perú tras la filtración de un audio en el que presuntamente habla sobre la sexualidad de Fernando Colunga.

No suelta la polémica. Aunque Nicola Porcella ya había dejado atrás el escándalo por el audio en el que presuntamente hablaba de la sexualidad de Fernando Colunga —su compañero en la telenovela Amanecer—, ahora vuelve a estar en el centro de la atención por unas nuevas declaraciones que se han viralizado en redes sociales.

Durante lo que parece ser una rueda de prensa en un evento en México, un reportero le preguntó: “¿Qué opinas de las críticas en tu país porque dices que amas a México, que te sientes mexicano?”. Porcella, conocido por sus inicios en Combate y Esto es guerra, no dudó en responder: “¡Que aguanten!”

“Que lo sigan aguantando, porque yo sigo siendo más mexicano, y que soporten. Ellos me sacaron de allá, así que yo soy más mexicano que peruano. Que aguanten”, se le escucha decir en el video que circula en redes.

No es la primera vez que Nicola expresa su cercanía con México. En junio de 2024, ya había manifestado su deseo de nacionalizarse mexicano. “Yo voy a radicar en México, ya me siento más mexicano. Lo pensé mucho y dije: ‘Sí, es lo que quiero’. Quiero quedarme a vivir en México, si es posible, toda mi vida”, declaró entonces al programa De primera mano.

¿Qué dijo Fernando Colunga tras el escándalo?

En el más reciente episodio de Cómplices del desmadre —el pódcast que conduce con Wendy Guevara—, Nicola reveló cómo fue su conversación con Fernando Colunga después del escándalo por el audio filtrado, donde se le escucharía decir: “Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y del mundo. Eso no se lo va a quitar nadie... Aparte es un gay, te lo digo”.

“Llegué a la novela y lo primero que hice fue hablar con Fernando. Me dijo: ‘Esto es así’. Me habló superbonito. Le pedí disculpas por haberlo expuesto, porque sé que es un artista que siempre ha mantenido su vida privada en privado”, contó.

El actor también reflexionó sobre la lección que le dejó el incidente. “Esto me enseñó a saber con quién te juntas, dónde estás. Vivimos en la era del hate, donde tirar odio genera vistas. Tienen más vistas los que hablan mal que los que hablan bien”.

Porcella, además, desmintió los rumores que aseguraban que Colunga había pedido su salida de la producción. “Salió que Fernando corre a Nicola de la novela... Fue el más lindo conmigo, la persona más correcta desde que pasó todo. Fue quien más empatía tuvo conmigo”, afirmó.

Finalmente, durante una conferencia de prensa para presentar el tema oficial de Amanecer, Colunga abordó el tema con humor: “He decidido que a partir de hoy es mi vocero personal, porque no cabe duda que todo lo que el señor dice, todo el mundo lo replica. Entonces, con todo cariño, ya sabemos, así vamos a trabajar”.

