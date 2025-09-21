Miss International Queen 2025: la estadounidense Midori Monet se corona entre denuncias de bullying y un frío recibimiento

La estadounidense Midori Monet se convirtió en la sucesora de la peruana Catalina Marsano, en una ceremonia marcada por la polémica y denuncias de bullying.

La noche del sábado, la estadounidense Midori Monet cumplió su sueño al coronarse como Miss International Queen 2025, el título de belleza trans más importante del mundo. Sin embargo, su triunfo se vio empañado por un incómodo momento: mientras recibía la corona, varias de sus compañeras prefirieron celebrar con la primera finalista, Olivia Lauren, dejándola sola en el escenario.

La ciudad de Pattaya, en Tailandia, fue la sede de la vigésimo primera edición del concurso, que buscaba a la sucesora de la peruana Catalina Marsano, ganadora en 2024.

El Top 12 estuvo conformado por representantes de Brasil, Cuba, Ecuador, Japón, Laos, Malasia, Nicaragua, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos, Venezuela y Vietnam. De ellas, solo seis avanzaron a la semifinal: Cuba, Ecuador, Laos, Filipinas, Estados Unidos y Vietnam.

Tras una reñida competencia, Monet se quedó con la corona, seguida por Olivia Lauren (Cuba) y Ha Tam Nhu (Vietnam), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

En declaraciones a EFE, Monet destacó la relevancia de este certamen en un contexto político adverso para la comunidad trans en su país: "Las personas trans estamos aquí, hemos estado aquí desde antes de Trump y estaremos aquí después. Siempre seremos una fuerza en nuestra nación", afirmó.

Un triunfo sin celebración

El momento de la coronación fue poco habitual para un certamen de belleza. Midori recibió la banda, la corona y un ramo de flores de manos de la peruana Catalina Marsano, pero el ambiente no fue el esperado: la mayoría de candidatas prefirió correr a abrazar a Olivia Lauren, dejando a la ganadora prácticamente sola en el escenario.

El gesto rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos lo compararon con lo sucedido en la final del Miss Universo México 2024, cuando la victoria de Fátima Bosch también fue cuestionada por varias competidoras.

Miss Cuba habla de bullying

Tras la gala, Olivia Lauren ofreció declaraciones a World Press, en las que reveló tensiones vividas durante el concurso. Aseguró que su reacción y la de sus compañeras durante la coronación reflejaban lo que ocurrió “tras bambalinas”.

Al lado de Midori Monet y Ha Tam Nhu, Lauren aseguró: "Las dos que ven a mi lado hicieron que este concurso fuera muy amargo para mí. Me torturaron durante todo el evento, al igual que a otras compañeras, burlándose de nosotras cada día", expresó.

La cubana fue más allá en su denuncia: "Fui intimidada todos los días. Me lastimaron, me empujaron e incluso me lanzaron piedras... La reacción de mis compañeras esta noche lo dijo todo", sostuvo, señalando además que la organización estaba al tanto de lo que ocurría.

Por su parte, Monet respondió: "Hay tanta envidia, amargura, celos... Quiero que sepan que está bien creer en uno mismo, ser quien eres, confiar y actuar con amor. El karma es real. El amor es real. No se trata de lo que haces, sino de cómo tus acciones influyen en los demás", expresó.

