Cassie Donegan es coronada Miss América 2026: sobreviviente de violencia doméstica, activista, actriz y cantante

Conoce en esta nota todo sobre Cassie Donegan, la neoyorquina que conquistó la corona de Miss América.

Cassie Donegan, representante de Nueva York, fue coronada este domingo 7 de septiembre como Miss América 2026. La nueva reina de belleza, de 27 años, recibió un premio de 50,000 dólares en becas universitarias.

La gala se llevó a cabo en el Walt Disney Theater de Orlando, Florida, y reunió a concursantes de los 52 estados. La primera finalista fue Miss Texas, Sadie Schiermeyer, seguida de Miss Florida, Paris Richardson como segunda finalista. El tercer lugar lo ocupó Audrey Kittila (Georgia) y el cuarto, Emma Terry (Alabama).

Durante la coronación, la reina cautivó al público con un vestido de noche blanco de corte sirena, confeccionado en satén y con un diseño asimétrico de un solo hombro. La prenda, ajustada en la parte superior y con caída amplia desde las rodillas, resaltó su silueta con elegancia y modernidad.

Las primeras palabras de Miss América 2026

“Miss América siempre ha sido un trampolín poderoso para que las mujeres ambiciosas conviertan sus sueños en realidad. Me honra representar a una organización que brinda becas, recursos y una plataforma para liderar, y estoy profundamente agradecida por la oportunidad de llevar esa misión a la vida”, expresó Cassie en una conferencia de prensa tras su victoria.

Cassie recibió la corona de manos de Abbie Stockard (Alabama), Miss America 2025. La nueva soberana destacó no solo por su presencia, sino también por su mensaje de autenticidad: “Creo que ser fiel a ti misma al 100% es lo más importante que puedes hacer, y si eso incluye expresarte a través de los piercings o tatuajes, entonces hazlo. Nadie tiene derecho a decirte lo que puedes hacer con tu cuerpo”, afirmó.

¿Quién es Cassie Donegan, Miss América 2026?

Sobreviviente de violación y violencia doméstica, la nueva Miss America se ha convertido en una activa defensora de las artes, la educación y la concientización sobre las agresiones sexuales, causas que impulsa desde sus plataformas digitales.

En su sitio web, Cassie se describe como una persona cercana y apasionada por la música, talento que demostró durante la competencia al interpretar Darker Shade of Blue, del musical Some Like It Hot (1959). En redes sociales también se presenta como actriz.

Nacida y criada en un pequeño pueblo de Virginia, comenzó a cantar desde niña en el escenario de su iglesia. Más adelante, se mudó a Nashville para estudiar Teatro Musical en la Universidad de Belmont, donde perfeccionó su formación artística.

A lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de presentarse en distintos escenarios de Estados Unidos. Se describe como una auténtica chica del sur, amante de la música de Dolly Parton, profundamente unida a su familia y a sus perros, y con una debilidad por el sushi y los aguacates.

