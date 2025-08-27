Paola Guzmán, la venezolana que desata controversia al ser elegida miss international Bolivia 2025

La modelo de 22 años representará a Bolivia en el Miss International, pese a las críticas por su nacionalidad. La organización respondió con un comunicado.

La tarde del jueves se encendió la polémica en el mundo de los certámenes de belleza: Paola Guzmán, de nacionalidad venezolana, fue presentada como miss international Bolivia 2025 y representará al país en el certamen que se celebrará en noviembre. La modelo de 22 años sucede a Camila Roca.

“Llevar orgullosamente el nombre de Bolivia y mostrar una pequeña ventana de nuestro país al mundo me emociona”, declaró Guzmán durante su presentación oficial en Santa Cruz. “Sé que el desafío es enorme. El año pasado Bolivia alcanzó el título de virreina internacional, pero me comprometo a dar lo mejor de mí para que la corona este año venga a nuestra casa”.

La venezolana que representa a Bolivia en Miss International

Bolivia cuenta con una destacada participación en el Miss International. En 2017, Carla Maldonado obtuvo el título de miss international America; en 2023, Vanessa Hayes fue cuarta finalista, y en 2024, Camila Roca quedó como primera finalista. Mientras que el país aún no ha ganado la corona, Venezuela sí lo ha hecho en nueve ocasiones, la más reciente en 2023 con Andrea Rubio.

En una entrevista con el blogger Jorge Encinas, Paola Guzmán, actual miss international Bolivia, recordó que desde los 13 años solía pasar sus vacaciones con su padre en Bolivia, donde aprendió danzas folclóricas como el tinku, la saya y la chacarera. Tras cumplir la mayoría de edad, decidió establecerse de manera permanente en el país.

Según la organización del concurso, Guzmán es hija de padre boliviano. “Paola es una joven con un corazón de oro, con la determinación y la entrega que nos inspiran. Estamos seguros de que trabajará con esfuerzo y pasión, llevando el nombre de Bolivia muy en alto y avanzando con paso firme para llegar lejos”, señalaron en sus redes sociales.

La organización responde a las críticas

El nombramiento de Paola Guzmán como miss Bolivia internacional 2025 generó una ola de críticas en redes sociales, debido a que la modelo es venezolana de nacimiento. Ante la controversia, la organización del concurso emitió un comunicado en el que defendió su elección.

“Creemos en las oportunidades reales, en aquellas que se ganan con amor, entrega y el deseo genuino de trabajar por Bolivia. Ser boliviano no solo es haber nacido aquí, es decidir ponerse al servicio de esta patria, caminar con su gente y soñar con su futuro”, señalaron.

La organización también rechazó “el odio en línea, la xenofobia y a quienes buscan sembrar controversia en lugar de tender puentes”. Y concluyó: “Cuando alguien elige a Bolivia como su causa y su hogar, ya es de los nuestros”.

¿Cuándo y dónde será la final de Miss International 2025?

La final de Miss International 2025 se celebrará el 27 de noviembre en Tokio, Japón. Paola Guzmán competirá por Bolivia con candidatas de todo el mundo, entre ellas la peruana Nathie Quijano.

