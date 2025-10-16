Miss Persia renuncia al Miss Universo 2025: es la segunda vez que se retira del certamen de belleza

La modelo de origen indio lamentó no poder representar a Persia y pidió empatía ante el complejo contexto que atraviesa su equipo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo que prometía ser el regreso triunfal de Sahar Biniaz al escenario de Miss Universo terminó convirtiéndose en una nueva despedida. La modelo y actriz de 38 años, coronada como Miss Persia 2025 el pasado mes de mayo, anunció que no participará en el Miss Universo 2025 del certamen internacional que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia.

A través de sus redes sociales, Biniaz explicó que la decisión responde a una situación delicada relacionada con su directora nacional, Golshan Barazesh, quien habría sido detenida durante una visita a Irán. “Recientemente he sido informada por la Miss Universe Organization que mi Directora Nacional fue detenida durante una visita a Irán”, compartió la reina en una publicación.

“He tomado la difícil decisión de declinar mi participación”

En el mismo comunicado, Sahar expresó su preocupación por la seguridad de su directora y aseguró que su renuncia responde a un acto de respeto y solidaridad. “Con mi más profundo respeto y en consideración por su seguridad y bienestar, he tomado la difícil decisión de declinar mi participación en la competencia de Miss Universe este año”, escribió.

Hasta el momento, la organización del Miss Universo no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, y las redes sociales de Barazesh fueron puestas en modo privado tras difundirse la noticia.

Un nuevo retiro 12 años después

Esta no es la primera vez que Sahar Biniaz se ve obligada a dejar su sueño de competir por el título universal. En 2012, cuando fue coronada como Miss Universe Canadá, debió retirarse a pocos meses del certamen internacional debido a una lesión en el pie sufrida mientras practicaba senderismo.

Nacida en Bengaluru, India, y criada en Vancouver, Canadá, Biniaz se ha destacado tanto en el modelaje como en la actuación, participando en diversas producciones televisivas. Aunque el destino vuelve a apartarla del escenario de Miss Universe, su trayectoria continúa siendo una muestra de disciplina, elegancia y compromiso con las causas humanitarias.

¿Quién es Sahar Biniaz?

Nacida en la India, criada en Irán y naturalizada canadiense, Sahar Biniaz es actriz, modelo y defensora de causas sociales. Se dio a conocer en 2012 al obtener el título de Miss Canadá, aunque no llegó a competir en el certamen internacional debido a una lesión en el tobillo.

Sahar domina el inglés, el farsi y el español, y está aprendiendo hindi. También toma clases de danza Bollywood —una de sus pasiones— y ha mencionado a la icónica actriz Madhuri Dixit como una de sus grandes inspiraciones.

En diversas entrevistas ha contado que emigró a Canadá a los 7 años y que, poco después, sus padres se separaron. Su padre desapareció por una década, fue víctima de bullying en la escuela y sufrió una agresión física que la llevó al hospital. A los 16 años decidió independizarse y luchar por su futuro. Trabajó como extra en comerciales y películas, y con lo que ganó, empezó a invertir en bienes raíces. A los 24, contrató un coach de vida y dio un giro radical.