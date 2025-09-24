Vietnam hace historia: Huong Giang será la primera mujer transgénero de Asia en competir en Miss Universo

Nguyen Huong Giang hizo historia al convertirse en la primera mujer trans asiática en llegar al Miss Universo. Cantante, actriz y modelo, representará a Vietnam en la próxima edición del certamen en Tailandia.

Este miércoles, Vietnam coronó a Nguyen Huong Giang como Miss Universo Vietnam 2025, convirtiéndose en la primera reina transgénero del país. Con esta victoria, sucede a Nguyen Cao Ky Duyen y se prepara para competir en noviembre en el certamen internacional, donde será la primera candidata transgénero de Asia.

Huong Giang es una figura muy conocida en su país y cuenta con 4.1 millones de seguidores en Instagram, lo que la convierte en la concursante con más audiencia digital en Miss Universo 2025. Además, hará historia al ser la cuarta mujer trans en competir en el certamen.

“La Organización Miss Universo Vietnam ha tomado una decisión especial: elegir a una representante de élite, una mujer con belleza, inteligencia, confianza, audacia y, sobre todo, un buen corazón que nunca deja de intentarlo”, expresó la organización en redes sociales tras su coronación.

Vietnam ya había hecho historia en 2018, cuando H’Hen Niê alcanzó el Top 5 de Miss Universo, el mejor resultado en la historia del país dentro del concurso. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado conseguir la corona universal.

Las mujeres trans en el Miss Universo

Aunque Huong Giang es la primera candidata transgénero asiática en Miss Universo, la pionera fue Ángela Ponce, representante de España en 2018. Cinco años después, Rikkie Kollé (Países Bajos) y Marina Machete (Portugal) continuaron el camino. Marina logró además avanzar hasta el Top 20, marcando un precedente para futuras concursantes trans.

Según la organización de Miss Universo Vietnam, Huong Giang representa “el poder de la resistencia y el talento”. El año pasado fue productora de la edición 2024 del certamen en su país, demostrando que nunca deja de desafiarse a sí misma. Para la organización, ella encarna “a la mujer vietnamita moderna: creativa, fuerte y orgullosa”.

¿Quién es Huong Giang?

Nacida como Nguyen Ngoc Hieu el 29 de diciembre de 1991 en Hanói, más tarde adoptó el nombre artístico de Huong Giang o Huong Giang Idol. En 2011 viajó a Tailandia para someterse a una cirugía de reasignación de sexo, dando inicio a su nueva etapa de vida como mujer.

Su carrera artística es versátil: ha sido cantante, actriz, modelo y productora. Alcanzó notoriedad en su país tras llegar al Top 4 de Vietnam Idol 2012, ganar The Amazing Race Vietnam en 2014 y ser subcampeona en 2016. También destacó en Bailando con las estrellas 2015, donde se ubicó entre las cinco mejores.

En 2018, logró un triunfo internacional al coronarse como Miss International Queen, el concurso de belleza más importante del mundo para mujeres transgénero. Hoy, a sus 33 años, se prepara para representar a su país en el certamen de belleza más grande del planeta.

¿Cuándo y dónde será Miss Universo 2025?

La final del certamen se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, a las 8 a.m. (hora local). Gracias a la diferencia horaria, el evento se transmitirá en horario estelar en varias ciudades de América, incluidas Nueva York y Lima, permitiendo que millones de espectadores lo sigan en vivo.

