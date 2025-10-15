¡Un ángel latino! Karol G deslumbró en el desfile Victoria's Secret Fashion Show 2025 [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karol G deslumbra en el desfile del Victoria's Secret Fashion Show 2025 realizado en Nueva York. | Fuente: Instagram (karolg)

Karol G deslumbró en el desfile del Victoria's Secret Fashion Show 2025. La cantante colombiana brilló al lucir un llamativo traje rojo convirtiéndose así en un “ángel latino” durante el regreso del icónico desfile de moda que se realizó en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York, Estados Unidos, este miércoles 15 de octubre.

Según un video compartido por Victoria Secret en sus redes sociales, se pudo ver a la intérprete de Mi ex tenía razón caminando por la histórica pasarela hacia el público que gritaba de emoción al ver a la artista de 34 años.

En efecto, la compositora y empresaria usó un traje rojo colorido con alas con plumas del mismo color. La también compositora se impuso en la pasarela saludando a los asistentes, tocando su cintura y haciendo movimientos de cadera para dejar notar su figura.

Del mismo modo, Karol G mandó besos a sus fans dejando ver una gran sonrisa en su rostro para hacer un atrevido movimiento y dando una vuelta para finalmente voltearse y mirar al público. “Oficialmente un Angelito de Victoria Secret (…) Latina foreva”, escribió la artista en el post compartido en su cuenta de Instagram.

Karol G cantó su tema Ivonny bonita durante la pasarela de la modelo Bella Hadid. | Fuente: Instagram (bellahadid)

Karol G cantó Ivonny bonita y Latina Foreva en el Victoria’s Secret 2025

Eso no es todo. Karol G también mostró su talento para el canto en el regreso del Victoria's Secret Fashion Show 2025 que contó con el regreso a las pasarelas de la marca con Gigi Hadid, Adriana Lima, entre otras reconocidas modelos.

En efecto, la popular 'Bichota' cantó su tema Yvonny Bonita de su último álbum musical Tropicoqueta. Luciendo un vestido rojizo con brillos y cristales, empezó a entonar su tema para el segmento Hot Pursuit encabezado por la modelo estadounidense Bella Hadid.

Es así como la colombiana inició entonando las primeras estrofas de su tema mientras que Hadid lució una lencería roja mostrando todo su talento para los desfiles al lado de Karol G que continuó cantando mientras se podía ver la palabra "Latina" escrita en el escenario.

Posteriormente, la celebridad nacida en Medellín prosiguió con su segundo tema Latina Foreva, que muestra empoderamiento y el orgullo latinoamericano. Durante dicha presentación, ella estuvo acompañada de mujeres que representaban los distintos países en América Latina.

¿Qué artistas cantarón en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Las actuaciones que se vieron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 combinó varios géneros musicales. Estos son los artistas confirmados:

Karol G : cantante colombiana que hace poco ha lanzado su álbum Tropicoqueta

: cantante colombiana que hace poco ha lanzado su álbum Tropicoqueta Madison Beer : estrella pop en ascenso

: estrella pop en ascenso Missy Elliott : rapera y cantante norteamericana

: rapera y cantante norteamericana TWICE: famoso grupo femenino de K-pop

¿Quiénes son las ángeles del Victoria’s Secret Fashion Show 2025? Lista de modelos

Ellas son las famosas modelos que lucirán las icónicas alas de la marca. Entre las Victoria’s Angels más reconocidas estarán la brasileras Alessandra Ambrosio y Adriana Lima; también Barbara Palvin y Gigi Hadid.

Sin embargo, Colombia no solo estará presente con Karol G como artista, también con la modelo Valentina Castro, quien será la primera modelo colombiana en el runway más icónico.

Adriana Lima (Brasil)

Lily Aldridge (Estados Unidos)

Joan Smalls (Puerto Rico)

Alex Consani (Estados Unidos)

Anok Yai (Sudán del Sur/stados Unidos)

Doutzen Kroes (Países Bajos)

Precious Lee (Estados Unidos)

Alessandra Ambrosio (Brasil)

Barbara Palvin (Hungría)

Ashley Graham (Estados Unidos)

Valentina Castro (Colombia)

Gigi Hadid (Estados Unidos)

Angel Reese (Estados Unidos)

Candice Swanepoel (Sudáfrica)

Stella Maxwell (Reino Unido/Irlanda)

Yumi Nu (Estados Unidos)

Mathilda Gvarliani (Georgia)

Paloma Elsesser (Estados Unidos)

Quenlin Blackwell (Estados Unidos)

Xiao Wen Ju (China)

Grace Elizabeth (Estados Unidos)

Imaan Hammam (Países Bajos)

Irina Shayk (Rusia)