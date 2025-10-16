¡Con el pie roto! Así fue el desfile de Barbara Palvin en el Victoria's Secret Fashion Show 2025 [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025, realizado el miércoles 15 de octubre en Nueva York, tuvo entre sus protagonistas a la modelo húngara Barbara Palvin, quien regresó a la pasarela con una historia de superación. Su esposo, el actor Dylan Sprouse, reveló durante la alfombra rosa que la modelo aún se encontraba en proceso de recuperación tras una lesión.

“Es muy gracioso que anoche estuviera practicando su paso, pero me dijo que no podía mirarla porque la avergonzaría, así que la apoyé mucho. Le dije que se veía genial, increíble y muy natural”, contó Sprouse, de 33 años, a la presentadora Zanna Roberts Rassi.

El actor también sorprendió al confesar que su esposa desfiló con el pie parcialmente curado. “De hecho, se rompió el pie hace cuatro semanas, así que esta noche caminará con el pie medio recuperado. Te amo, cariño, sé que lo vas a lograr”, dijo.

Barbara Palvin es una de las ángeles de Victoria's Secret.Fuente: Instagram: @realbarbarapalvin

Un gesto de amor y apoyo a la salud femenina

Durante el evento, Dylan Sprouse también lució un prendedor de lazo amarillo como muestra de apoyo a su esposa y a la concienciación sobre la endometriosis, una condición que Barbara Palvin hizo pública en agosto. “Ese es mi sutil regalo de este año para ella”, comentó el actor a People.

La embajadora de Armani Beauty había revelado semanas antes que se sometió a una cirugía tras años de padecer fuertes dolores menstruales. “Llevo algunos años lidiando con la fatiga, el dolor intenso, el flujo irregular y las noches sin dormir en el baño. Pensé que así era como me funcionaba”, compartió Palvin en Instagram.

Barbara Palvin promueve la detección temprana de la endometriosis

La modelo explicó que, pese a sus controles ginecológicos regulares, no había recibido un diagnóstico claro hasta que decidió consultar a un especialista. “Pensé que si tenía endometriosis ya lo habría sabido, pero resulta que la enfermedad no se puede detectar con exámenes generales”, escribió.

Tras la operación, Palvin aseguró que sus síntomas han mejorado significativamente y alentó a otras mujeres a buscar atención médica especializada si presentan molestias similares.