Flavia López sorprende al desfilar con zapatillas en la preliminar del Miss Grand International 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia López, representante peruana en el Miss Grand International 2025, volvió a captar todas las miradas durante la ronda de traje de baño de la competencia preliminar, celebrada en Bangkok, Tailandia. La joven modelo trujillana sorprendió al aparecer en escena usando zapatillas deportivas en lugar de los tradicionales tacones, luego de sufrir una lesión en la rodilla izquierda.

Su elección, lejos de pasar inadvertida, fue vista como un acto de valentía y determinación. Flavia demostró que su compromiso con el certamen va más allá de la estética, dejando claro que ninguna dificultad física puede frenar su propósito. Su pasarela, realizada con un enterizo verde y una rodillera, fue acompañada por el tema Golden del grupo ficticio Huntrix.

Durante su presentación, la Miss Grand Perú 2025 protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. Al llegar al centro del escenario, llevó una mano a su rodilla lesionada y luego la alzó con firmeza, gesto que fue interpretado como una muestra de resiliencia frente a la adversidad. El público y los seguidores del certamen aplaudieron la escena, destacando su profesionalismo.

¿Por qué Flavia López utilizó zapatillas en el Miss Grand International 2025?

A inicios de octubre, Flavia López informó a través de un comunicado oficial que sufrió una lesión en la rodilla durante los ensayos del certamen internacional de belleza.

“El sábado 4 de octubre, durante los ensayos, sufrí una caída que me ocasionó una lesión en la rodilla. Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización del concurso, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”, expresó la modelo peruana.

“Por indicación médica, esta semana estaré utilizando muletas para mantener estabilidad y priorizar mi salud, con el objetivo de poder reincorporarme plenamente a las próximas actividades del certamen”, añadió.

¿Quién es Flavia López?

A sus 20 años, Flavia López no es ajena al mundo de los concursos de belleza. En 2023, representó al Perú en el Teen Universe, realizado en Madrid, donde alcanzó el top 6 y ganó el premio Teen Fan Vote por su popularidad entre el público.

En junio de este año, participó en el Miss Perú 2025 como retadora por Huanchaco, donde logró llegar al top 5. Posteriormente, en la última edición del Miss Grand Perú, se coronó como ganadora, convirtiéndose en sucesora de Arlette Rujel.

De acuerdo con la organización, Flavia y las otras 72 candidatas iniciarán oficialmente sus actividades el 29 de septiembre, con una sesión de fotos y el primer ensayo. Un día después se realizará la ceremonia de entrega de bandas y las diez mejores candidatas compartirán una cena con Nawat Itsaragrisil, presidente y fundador del certamen.