Fátima Bosch, Miss Universo 2025, fue demandada por el organizador del certamen en Tailandia

Nawat Itsaragrisil denuncia a Fátima Bosch en Tailandia por presunta difamación tras conflicto en Miss Universo.
Nawat Itsaragrisil denuncia a Fátima Bosch en Tailandia por presunta difamación tras conflicto en Miss Universo. | Fuente: Instagram: Miss Universo 2025
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El empresario tailandés que organizó el certamen donde la mexicana fue coronada asegura que, durante la discusión con Fátima Bosch que se volvió viral, nunca la llamó "tonta", tal como ella ha asegurado en reiteradas ocasiones.

El director nacional de Miss Universo en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, presentó una denuncia contra la ganadora de la edición de 2025 del concurso, la mexicana Fátima Bosch, por supuesta difamación, después de que ambos protagonizaran en noviembre una discusión que se viralizó en las redes sociales.

Nawat, un mediático empresario de Tailandia, presentó una denuncia contra Bosch el pasado 12 de noviembre en la comisaría de Watphrayakhrai, al sur de Bangkok, según documentos compartidos este miércoles en la cuenta de Facebook de Miss Universo Tailandia.

Varios medios de Tailandia y de la vecina Filipinas han hecho eco de la noticia, así como a través de sus redes personas del círculo cercano de Nawat, quien por el momento no se ha pronunciado.

El organizador del certamen niega haber llamado "tonta" a Fátima Bosch

El tailandés, encargado de organizar el certamen en el que la mexicana fue coronada el pasado 21 de noviembre en Bangkok, asegura que durante su discusión con Fátima Bosch a comienzos de ese mes durante una actividad del certamen -que fue retransmitida en directo por redes sociales- nunca la llamó "tonta", como ella ha asegurado en varias ocasiones.

La entonces reina de Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, también abandonó la sala cuando tuvo lugar la discusión y dijo que la conducta de Nawat había sido "muy irrespetuosa".

Mientras Bosch ha comenzado una gira en Estados Unidos como Miss Universo 2025, el tailandés ha prometido, según la publicación de Facebook, nuevas acciones legales si descubre más acciones difamatorias.

"Solicitamos a todos los medios de comunicación que tengan cautela al informar sobre este asunto y se abstengan de cooperar o amplificar las falsas acusaciones de la señora Fátima", señala el escrito.

Bosch responde a las críticas y denuncia mensajes de odio tras su coronación

Pese a toda la polémica, Bosch y Nawat posaron juntos y sonrientes en varias ocasiones una vez la mexicana fue coronada en Bangkok.

Bosch, por su parte, denunció en su cuenta de Instagram que ha recibido mensajes violentos y de odio tras haberse coronado como Miss Universo 2025, en medio de las acusaciones de un supuesto fraude.

"No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar. A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, GRACIAS. Su luz me sostiene. Seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas", dijo Bosch.

Su victoria fue señalada de fraudulenta por el pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció a su puesto como jurado, junto a otros dos miembros, y amenazó con emprender acciones legales contra Miss Universo por presuntos delitos como "fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales".

Tags
Miss Universo 2025 Fátima Bosch

