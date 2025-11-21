Polémica en el Miss Universo 2025: exjurado asegura que la victoria de Fátima Bosch fue acordada y promete mostrar pruebas

El empresario y figura pública Omar Harfouch generó controversia en la antesala de la final de Miss Universo 2025 al publicar en sus redes sociales una serie de acusaciones dirigidas contra Fátima Bosch, representante de México, y contra la organización del certamen.

Señalamientos contra la organización y el dueño del concurso

Harfouch afirmó que la victoria de Miss México estaría “arreglada”, afirmando que un supuesto vínculo comercial entre Raúl Rocha -propietario de Miss Universe- y el padre de la candidata habría favorecido el resultado. En su mensaje, sostuvo que esa relación habría influido en la competencia y en la designación de la ganadora.

“Miss México es una falsa ganadora. Yo Omar Harfouch declaré ayer en exclusiva en el Americain HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universe Raúl Rocha tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”.

Promete revelar más información en un documental

Harfouch afirmó que todos los detalles se harán públicos en mayo de 2026 a través de un especial para HBO. Según lo publicado, en dicho contenido presentará material que, asegura, respalda sus acusaciones sobre presuntas irregularidades dentro del concurso.

“Todos los detalles se mostrarán en mayo de 2026 en HBO. Raul Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima porque necesitan que gane "porque será bueno para nuestro negocio", ¡me dijeron!”.

Critican a Fátima Bosch y al Miss Universo

Tras la publicación del exjurado del Miss Universo, usuarios se sumaron a las críticas por la victoria de Miss México.

“Soy mexicana, pero Fátima no lo merecía”, “México, si miras su actuación, ella ni siquiera merece estar en el top 5... Toda la política pre planificada involucrada aquí”, “Lo sabía, ella tendrá uno de los reinados más polémicos, solo sus compatriotas afirman que lo merece”, “El Miss Universo perdió credibilidad como concurso”, “Creo que hasta el drama entre México y Nawat fue guionizado”, “Muchas candidatas merecieron ese top y corona. Lamentablemente hoy vemos la triste situación de regalar una corona a alguien que no lo merecía”, entre otros.

Miss México, Fátima Bosch, reacciona tras ser coronada Miss Universo 2025 durante la 74° edición del certamen, celebrada en el Impact Challenger Hall de la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia.Fuente: EFE

La polémica entre Fátima Bosch y el director de Miss Universo Tailandia

Bosch, de 25 años, había sido protagonista de un incidente a inicios de noviembre, cuando abandonó un evento del certamen después de que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, la reprendiera públicamente frente a decenas de participantes y advirtiera que podría descalificar a quienes la respaldaran.

El hecho ocurrió durante la ceremonia de entrega de bandas. Nawat se acercó a Fátima Bosch para reclamarle por no publicar en redes un contenido que él le había solicitado. "Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte", declaró Fátima.

Otras concursantes, en un acto de solidaridad, abandonaron la ceremonia en apoyo a Bosch. Testigos aseguran que Itsaragrisil intentó intimidarlas, advirtiendo que habría consecuencias para quienes se retiraran, e incluso llamó a seguridad. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Una semana después, dos jueces renunciaron, y uno de ellos acusó a los organizadores de manipular los resultados.