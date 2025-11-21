Miss Universo 2025: quién es Fátima Bosch, la reina mexicana que conquistó la cuarta corona para su país

La mexicana de 25 años logró un triunfo histórico en Tailandia y consolidó un camino marcado por la resiliencia, el apoyo familiar y una firme voz pública.

La noche del 20 de noviembre en el Impact Arena de Tailandia, Fátima Bosch escribió un capítulo clave para México en Miss Universo. Partía como una de las favoritas y no decepcionó: con aplomo en la pasarela, un discurso sólido y una historia personal que conectó con miles de personas, la tabasqueña de 25 años consiguió la cuarta corona universal para su país. Su victoria la coloca en la misma línea de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Pero llegar al centro del escenario no fue sencillo. Semanas previas al certamen, Bosch protagonizó uno de los momentos más tensos —y virales— del concurso cuando, durante la imposición de bandas del 4 de noviembre, el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, la increpó públicamente y la llamó “tonta”. El reclamo surgió porque, según él, la mexicana se negó a grabar un video para promover una votación extraoficial que la organización internacional había considerado inválida.

Fátima Bosch vs Nawat Itsaragrisil

“Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”, declaró Bosch al retirarse del evento. Horas después, agregó: “No tengo miedo de alzar mi voz. Tengo cosas que decir y espacios que ocupar. Estamos en el siglo XXI: no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Vine a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”.

El altercado terminó con otras concursantes abandonando el recinto, la retiro inmediata de Nawat como anfitrión y el rechazo masivo en redes. Lejos de debilitarla, el episodio se convirtió en un impulso que marcaría la narrativa de su participación en el certamen de belleza. Y así, en la final, rompiendo el protocolo, dijo con firmeza al presentarse: “Fátima Bosch Fernández, ¡viva México!”.

La mexicana Fátima Bosch obtuvo la corona de Miss Universo 2025, mientras que la tailandesa Praveenar Singh fue nombrada primera finalista.Fuente: EFE

Rechazada por sus compañeras

El escándalo con Nawat no fue el único obstáculo en el camino de Fátima. Su coronación como Miss Mexico también estuvo marcada por un gesto de rechazo. Al anunciarse su victoria, 27 de las 31 concursantes abandonaron el escenario, dejando que solo las representantes de Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y Tamaulipas la felicitaran.

Aunque las participantes regresaron minutos después, no lo hicieron para reconocer el triunfo de Bosch, sino para vitorear a Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, lo que evidenció un ambiente de inconformidad generalizada dentro del certamen. “La verdadera sororidad se practica, no se dice de dientes para afuera”, apuntó Fátima posteriormente.

Durante la competencia de traje típico, Fátima Bosch sorprendió con un atuendo imponente decorado con plumas y detalles artesanales.Fuente: EFE

¿Quién es Fátima Bosch?

Nacida el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco, Fátima Bosch creció en una familia profundamente ligada al servicio público y los certámenes de belleza. Estudió en el Colegio Arjí de Villahermosa y posteriormente cursó la licenciatura de Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana.

Su formación la llevó más lejos: completó estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos, lo que le dio una mirada global sobre el diseño y la industria de la moda.

De 1,74 metros de estatura, comenzó en certámenes desde muy joven: fue Flor Tabasco 2018, luego Miss Universo Tabasco 2025, después Miss Universe Mexico 2025, título que ganó en Zapopan el 13 de septiembre.

En su pasarela de traje de baño, Fátima Bosch destacó por su elegancia, seguridad y una presencia escénica que la mantuvo entre las favoritas.Fuente: EFE

Una familia de alto perfil político y social

El entorno de Fátima Bosch ha sido determinante en su carrera. Su madre, Vanessa Fernández Balboa, proviene de una tradición familiar vinculada a concursos estatales: dos de sus tías, Mónica Fernández (1984) y Claudia Fernández (2004), participaron en el Flor Tabasco.

La figura más conocida de la familia es su tía Mónica Fernández Balboa, exsenadora de Morena, expresidenta del Senado y, desde 2024, directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). En redes, Mónica ha contado que su paso por certámenes marcó el inicio de su vocación política: “Fue en este encuentro con la realidad, con este México que te mueve y te vuelve sensible, que llamó mi atención la política y el desarrollo social”, escribió en Facebook.

Su padre, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero por la Universidad Iberoamericana y, desde 2017, asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción. Con 27 años de trayectoria en Pemex, ha sido reconocido por su trabajo en responsabilidad social y transparencia gubernamental.



En cuanto a su vida amorosa, Fátima mantuvo una relación con el futbolista Kevin Álvarez, quien confirmó en Twitch que terminaron en 2023. Aunque poco se conoce del noviazgo, ambos compartieron publicaciones juntos durante el tiempo que duró.

Con cada salida en el escenario, Fátima Bosch consolidó un desempeño sólido que la llevó a coronarse como la nueva Miss Universo.Fuente: EFE

Infancia, desafíos y resiliencia

En varias entrevistas, Bosch habló abiertamente sobre los retos que enfrentó desde niña: episodios de bullying, el diagnóstico de TDAH y dislexia, y la importancia del acompañamiento de sus padres y su hermano.

Lo que antes la hacía sentir distinta terminó convirtiéndose en su motor. Sus experiencias personales moldearon una narrativa de liderazgo que la llevó a convertirse en una defensora de la neurodiversidad y del combate al ciberbullying, temas con los que conectó profundamente durante la competencia del Miss Universo.

La voz que conquistó al jurado en la final

Fátima Bosch llegó al Top 5 del Miss Universo junto a las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas. Su momento decisivo llegó en la ronda de preguntas, cuando le consultaron cómo usaría la plataforma del certamen para empoderar a las jóvenes.

Su respuesta fue inmediata y firme: “Como Miss Universo les quiero decir que crean en el poder de su autenticidad, porque sus sueños y su corazón importan. Y nunca permitan que nadie las haga dudar de ustedes mismos ni de su valor, porque son poderosas y su voz merece ser escuchada".

El legado de la nueva reina universal

Con un imponente vestido rojo —color asociado a las últimas mexicanas coronadas—, una presencia contundente y un discurso que mezcla convicción y sensibilidad, Fátima Bosch inicia un reinado marcado por la autenticidad.

Su triunfo no solo la convierte en la Miss Universo número 74, sucesora de la danesa Victoria Kjær, sino en la representante de una generación de mujeres que ya no callan sus luchas. Para Bosch, la belleza en 2025 es inseparable del liderazgo, la voz pública y el impacto social.

