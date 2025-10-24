Victoria’s Secret rechazó solicitud de modelo de volver a la pasarela en medio de su lucha contra el cáncer

La reconocida modelo italiana Bianca Balti, de 41 años, reveló que Victoria’s Secret le negó la posibilidad de regresar a su pasarela en la edición 2025 del icónico desfile.

La noticia fue dada a conocer por la propia Balti a través de sus redes sociales, mientras continúa su tratamiento contra el cáncer de ovario que inició en octubre de 2024.

La modelo ha enfrentado duras pruebas personales: en 2022 se sometió a una mastectomía preventiva tras descubrir que portaba el gen BRCA1, asociado a un mayor riesgo de cáncer de mama. Dos años después, fue diagnosticada con cáncer de ovario y actualmente sigue en tratamiento. Fuente: Instagram: @biancabalti

Una carta llena de esperanza

La modelo italiana envió una carta a la organización solicitando participar en el desfile que, como se recuerda, se realizó el 15 de octubre que tuvo a Karol G y TWICE como los artistas en pasarela. “No sé exactamente de dónde surgió el coraje, pero lo hice. De lo único que nos arrepentimos en la vida es de las oportunidades que no aprovechamos”, escribió la modelo, en la plataforma Substack.

En su mensaje,destacó el cambio que ha visto en Victoria’s Secret sobre la diversidad y la inclusión. “He visto a mujeres de todas las tallas, etnias, géneros y edades representadas en sus campañas y desfiles. Cuando vi el anuncio del regreso del Victoria's Secret Fashion Show este año, sentí una poderosa sensación: yo también debería estar allí”.

Su propósito, explicó, iba más allá de volver a modelar: buscaba inspirar a otras mujeres que atraviesan momentos difíciles. “No soy la más joven, ni la más curvilínea, ni la que está en mejor forma. Pero soy fuerte, valiente y estoy viva. Llevo mis cicatrices con orgullo y luzco mi pelo recién crecido con orgullo. Tenerme en esa pasarela enviaría un mensaje a millones de mujeres: ‘La vida continúa a pesar de la adversidad. Eres completa. Eres sexy. Eres imparable’”.

Un “no” que no la detiene

Aunque Victoria’s Secret le respondió que el elenco del desfile ya estaba completo, Balti recibió la negativa con serenidad.

“Y no pasa nada. Di este paso tan valiente porque, desde que enfermé, siento la responsabilidad de llevar esperanza no solo a las mujeres con cáncer, sino a todos los que están aprendiendo a vivir de nuevo después de las dificultades. Lo intenté. No funcionó. Pero no me arrepiento. El cáncer me enseñó que la vida es demasiado corta para no intentarlo”.

I Asked Victoria’s Secret to Let Me Walk by BIANCA BALTI Because I stand for every woman who faces cancer and still dares to feel beautiful. Read on Substack

La última vez que Bianca Balti desfiló para Victoria’s Secret

Bianca Balti desfiló por última vez para Victoria’s Secret en 2005, cuando se consolidó como una de las modelos más destacadas del momento. El tradicional desfile fue suspendido en 2019 por críticas sobre falta de inclusión y regresó en 2024.

