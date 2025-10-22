Últimas Noticias
¡Ya es madre! Valeria Flórez dio a luz a su primer hijo y emociona a todos en redes sociales

Valeria Flórez se convierte en madre por primera vez junto a su esposo Andrés Ugarte Diez Canseco.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Tatiana Calmell, Camila Escribens, entre otras reinas de belleza, felicitaron a la modelo Valeria Flórez por el nacimiento de su hija con su esposo Andrés Ugarte Diez Canseco.

Valeria Flórez se convirtió en madre por primera vez. La modelo, quien representó al Perú en el Miss Supranational 2023, dio a conocer el nacimiento de su pequeña hija Isabella por medio de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram.

En la imagen, se ve a Flórez, quien fue coronada Miss Supranational Americas 2023, echada en la camilla del hospital al lado de su esposo el piloto Andrés Ugarte Diez Canseco. Ambos lucen gorras de hospital mientras miran felices a su bebé, quien están en los brazos de su madre. “20.10.2025”, colocó Valeria revelando la fecha del parto.

Asimismo, diversas personalidades y reinas de belleza felicitaron a Valeria Flórez por el nacimiento de su hija. “¡Mi reina! Bienvenida belleza. Bendiciones amigos. ¡Los queremos mucho!”, escribió la ex Miss Perú Tatiana Calmell. “Felicitaciones, chicos”, señaló Valeria Piazza. “¡Ahhh! ¡Qué felicidad baby! Felicitaciones”, señaló Camila Escribens. “¡Qué hermosa! Felicidades mi Vale. Disfruten mucho a su bebita”, expresó Arlette Rujel.

Entre las otras figuras televisivas que mandaron sus buenos deseos a la modelo de 29 años están: la conductora Andrea Arana, la exchica reality Camila Heredia, el cantante Jota Benz, la actriz Alessa Wichtel, el periodista Martin Arredondo, entre otros. Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 85 mil reacciones.

Valeria Flórez se casó con Andrés Ugarte Diez Canseco el 9 de noviembre de 2023.
Valeria Flórez anunció su embarazo en el Día de la Madre

Valeria Flórez decidió anunciar su embarazo junto al piloto Andrés Ugarte Diez Canseco, con quien se casó el 9 de noviembre de 2023. Fue a mediados de mayo, en celebración por el Día de la Madre, que la modelo dio a conocer que estaba esperando a su primer hijo.

Con una serie de tiernas fotografías, en las que aparece con su ecografía y al lado de su pareja, Flórez compartió la feliz noticia con sus seguidores.

“Empezó un nuevo capítulo en mi historia favorita”, escribió en una de las publicaciones que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y cariño por parte de sus fans y colegas del mundo del entretenimiento y la moda. 

En otra publicación, la también conductora de televisión expresó su emoción por esta nueva etapa en su vida. Además, reveló detalles sobre su experiencia durante el primer trimestre de su embarazo.

“Sueño todo el día, granitos, hambre sin querer comer. El único antojo que tuve fueron uvas, pero al mismo tiempo solo toleraba comer mixto con jamón y queso durante un mes entero. Pero sobrevivimos con éxito”, escribió Valeria con humor.

La modelo Valeria Flórez fue coronada Miss Supranational Americas 2023.
Valeria Flórez se casó por civil con Andrés Ugarte Diez Canseco

En noviembre de 2023, después de un año de comprometidos, Valeria Flórez se casó con el piloto Andrés Ugarte Diez Canseco. Por medio de su cuenta de Instagram, la representante de Perú en el Miss Supranational 2023 compartió imágenes de su boda civil.

A la ceremonia solo fueron amigos cercanos, familiares de la pareja y su mascota. Fue algo pequeño y privado, pero decidieron compartir fotos de este momento.

"Empezando un nuevo capítulo, te amo", escribió Valeria Flórez. Los comentarios no se hicieron esperar y varios personajes de la farándula le desearon los mejores éxitos en esta nueva etapa de su vida.

"Ay, los quiero mucho, mucha felicidad para ustedes dos", escribió su compañera de modelaje Tati Calmell, de la misma manera, el actor Germán Loero puso: "Muchas felicidades, hija". Por otro lado, sus fans se mostraron contentos de que en los certámenes de belleza ya aceptan a mujeres casadas por lo que esperan que participe en un Miss Perú para representarnos de manera internacional.

