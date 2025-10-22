¡Ya es madre! Valeria Flórez dio a luz a su primer hijo y emociona a todos en redes sociales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Valeria Flórez se convirtió en madre por primera vez. La modelo, quien representó al Perú en el Miss Supranational 2023, dio a conocer el nacimiento de su pequeña hija Isabella por medio de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram.

En la imagen, se ve a Flórez, quien fue coronada Miss Supranational Americas 2023, echada en la camilla del hospital al lado de su esposo el piloto Andrés Ugarte Diez Canseco. Ambos lucen gorras de hospital mientras miran felices a su bebé, quien están en los brazos de su madre. “20.10.2025”, colocó Valeria revelando la fecha del parto.

Asimismo, diversas personalidades y reinas de belleza felicitaron a Valeria Flórez por el nacimiento de su hija. “¡Mi reina! Bienvenida belleza. Bendiciones amigos. ¡Los queremos mucho!”, escribió la ex Miss Perú Tatiana Calmell. “Felicitaciones, chicos”, señaló Valeria Piazza. “¡Ahhh! ¡Qué felicidad baby! Felicitaciones”, señaló Camila Escribens. “¡Qué hermosa! Felicidades mi Vale. Disfruten mucho a su bebita”, expresó Arlette Rujel.

Entre las otras figuras televisivas que mandaron sus buenos deseos a la modelo de 29 años están: la conductora Andrea Arana, la exchica reality Camila Heredia, el cantante Jota Benz, la actriz Alessa Wichtel, el periodista Martin Arredondo, entre otros. Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 85 mil reacciones.