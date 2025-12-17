Alejandra Baigorria anuncia que hará su serie biográfica en Netflix: "Espero que el Perú esté preparado"

Alejandra Baigorria anunció que hará su serie biográfica en Netflix. La modelo expresó sus ganas de protagonizar un inédito proyecto donde promete contar todos los detalles poco conocidos de su vida personal, así como su faceta como empresaria.

“Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida. Eso está en proyecto. Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%. Imagínense lo que ha sido mi vida desde que comencé hasta ahora. En algún momento lo voy a hacer”, declaró.

Del mismo modo, mencionó que tiene planes para que dicha serie sea vista en otros países logrando así un objetivo más a sus 37 años.

“Yo haría una novela, una serie en Netflix, internacional. Y ustedes saben que cuando me propongo algo, lo hago. Es un proyecto que me gustaría realizar”, expresó.

En otro momento, resaltó este 2025 al considerar un año donde pudo realizar varios de sus proyectos profesionales y personales casándose con su novio Said Palao.

“Me siento feliz, contenta, agradecida con mi hermano que es mi mano derecha. Este año lo estoy cerrando con broche de oro. Ha sido uno de los mejores años de mi vida”, comentó ante las cámaras de Arriba mi gente.

En ese sentido, resaltó que buscará consolidarse más el próximo año. “A seguir trabajando para el 2026, se vienen nuevos proyectos, nuevas cosas y a seguir creciendo. Eso es lo ideal. Para mí no es suficiente, ya quiero una cosa y otra cosa”, sostuvo.