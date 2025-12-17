Últimas Noticias
Alejandra Baigorria anuncia que hará su serie biográfica en Netflix: "Espero que el Perú esté preparado"

Alejandra Baigorria anuncia que hará su propia serie biográfica en Netflix.
Alejandra Baigorria anuncia que hará su propia serie biográfica en Netflix. | Fuente: Instagram (alejandrabaigorria)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Es un proyecto que me gustaría realizar", dijo Alejandra Baigorria, quien también expresó su deseo de convertirse en madre "de una niña" junto a su esposo Said Palao.

Alejandra Baigorria anunció que hará su serie biográfica en Netflix. La modelo expresó sus ganas de protagonizar un inédito proyecto donde promete contar todos los detalles poco conocidos de su vida personal, así como su faceta como empresaria.

“Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida. Eso está en proyecto. Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%. Imagínense lo que ha sido mi vida desde que comencé hasta ahora. En algún momento lo voy a hacer”, declaró.

Del mismo modo, mencionó que tiene planes para que dicha serie sea vista en otros países logrando así un objetivo más a sus 37 años.

“Yo haría una novela, una serie en Netflix, internacional. Y ustedes saben que cuando me propongo algo, lo hago. Es un proyecto que me gustaría realizar”, expresó.

En otro momento, resaltó este 2025 al considerar un año donde pudo realizar varios de sus proyectos profesionales y personales casándose con su novio Said Palao.

“Me siento feliz, contenta, agradecida con mi hermano que es mi mano derecha. Este año lo estoy cerrando con broche de oro. Ha sido uno de los mejores años de mi vida”, comentó ante las cámaras de Arriba mi gente.

En ese sentido, resaltó que buscará consolidarse más el próximo año. “A seguir trabajando para el 2026, se vienen nuevos proyectos, nuevas cosas y a seguir creciendo. Eso es lo ideal. Para mí no es suficiente, ya quiero una cosa y otra cosa”, sostuvo.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril de 2025 en la iglesia de San Pedro.
Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril de 2025 en la iglesia de San Pedro. | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria afirma que buscará ser madre el 2026

Por otro lado, Alejandra Baigorria, quien es hija del alcalde de Chaclacayo Sergio Baigorria y la exmodelo y presentadora de televisión María Verónica Alcalá, expresó su deseo de convertirse en madre el 2026 junto a su esposo, Said Palao.

“No quiero presiones y estrés. Si me estreso, no va a salir (el embarazo) me dijo el doctor. Con calma, que salga lo que tenga que salir. Tenemos todo un año para practicar para lo que salga. Feliz de estar practicando. Más veces al día y él (Said Palao) feliz”, señaló.

En esa misma línea, la exintegrante de Esto es guerra mostró su preferencia de tener una hija mujer para pode dejarle sus carteras, productos de belleza, vestidos, entre otras cosas.

"No tengo hijos. Espero lo que salga y venga. Quería un niño primero, pero digo, ¿quién va a heredar mis carteras, mis joyas, mi salón? Creo que una niña estaría bien”, sostuvo.

Alejandra Baigorria es hija de Sergio Baigorria y María Verónica Alcalá.
Alejandra Baigorria es hija de Sergio Baigorria y María Verónica Alcalá. | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria debutó en el doblaje con nueva película de Bob Esponja

Días atrás, se conoció que Alejandra Baigorria hizo su debut oficial en el mundo del doblaje al prestar su voz para dos personajes en Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, la esperada nueva película del icónico personaje de la exitosa serie.

Conocida por su participación en realities y su presencia en medios, Baigorria, ahora, sorprende al público con una faceta completamente diferente.

"Yo trabajo con Paramount Pictures, tengo la patente de Nickelodeon, de Bob Esponja y de los Pitufos. Ahora, sacaron la película de Bob Esponja", mencionó.

La influencer dará vida, en el idioma castellano, a los personajes de Sirena Morada y Señora Confundida. Es así como su participación podrá escucharse en México y en varios países de Sudamérica.

"Mi personaje es una sirena disfrazada, en verdad es una piraña. Es pequeño, pero para mí significa mucho porque mi nombre sale ahí. Para mí es bastante porque no es mi profesión", explicó Alejandra.

Alejandra Baigorria said palao

