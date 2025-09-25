Monica Bellucci se prouncia tras su ruptura con Tim Burton: "Siempre tendrá un lugar único en mi corazón"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tim Burton y Monica Bellucci confirmaron hace algunos días el fin de su relación luego de tres años juntos. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que ambos evitaron dar detalles de las razones de la ruptura.

"Con gran respeto y afecto mutuo, hemos decidido separarnos", fue el escueto comunicado conjunto de la expareja que difundió AFP. Tras varios días de silencio, Bellucci decidió pronunciarse en una entrevista concedida a Vogue Italia, en la que dedicó unas palabras al cineasta.

"Hay caminos que, en un momento dado, se cruzan en una senda que continúa para siempre... El camino de Tim y el mío se cruzó para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse", dijo a la revista.

Las palabras de Monica Bellucci para Tim Burton después de la ruptura

Además, la actriz italiana aclaró que, pese a la separación, existe la posibilidad de mantener una relación cordial: "Mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón", expresó con afecto.

Según contó, su relación nació porque ambos compartían la pasión por el arte, el respeto y "la sabiduría que surge al compartir experiencias de vida".

La relación se hizo oficial en octubre de 2023, cuando ambos aparecieron juntos en la alfombra roja del Festival de Cine de Roma, tomados de la mano frente a los fotógrafos.

Tim Burton y Monica Bellucci durante la alfombra roja de la película 'María Callas: Letters and Memoirs' en el Festival de cine de San Sebastián 2024.Fuente: Europa Press

Las relaciones pasadas de Tim Burton y Monica Bellucci

Antes de su romance con Bellucci, Tim Burton mantuvo una larga relación con la actriz Helena Bonham Carter, entre 2001 y 2014. La expareja tuvo dos hijos: Billy, nacido en 2003, y Nell, en 2007.

También trabajaron juntos en varias películas, entre ellas Sweeney Todd, Dark Shadows, Alicia en el país de las maravillas, El cadáver de la novia y Charlie y la fábrica de chocolate.

Aunque no contrajeron matrimonio, Bonham Carter describió la separación como "un divorcio".

Por su parte, Monica Bellucci estuvo casada con el actor francés Vincent Cassel desde 1999 hasta 2013. Juntos tuvieron dos hijas: Deva, nacida en 2004, y Léonie, en 2010.

La actriz Monica Bellucci y el director Tim Burton a su llegada al Hotel María Cristina con motivo del Festival de Cine de San Sebastián 2024.Fuente: Europa Press