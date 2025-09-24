"Te amamos": Alessandra Bonelli, exintegrante de 'Esto es guerra', da una tierna bienvenida a su hija

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alessandra Bonelli ya es madre. La modelo y exintegrante de Esto es guerra presentó a su pequeña hija con su esposo Miguel Tudela. Por medio de sus redes sociales, la también excandidata al Miss Perú difundió el último martes un carrusel de fotografías donde muestra a su pequeña luego de dar a luz.

En una primera imagen, se ve a Miguel Tudela cargando a la bebé mientras Bonelli mira a su pequeña. En la siguiente foto, aparece el brazo del surfista con el tatuaje de un ángel y la huella del pie de su hija a quien da un cariñoso beso en la frente.

Del mismo modo, Alessandra Bonelli está sentada en la camilla mientras da de lactar a la recién nacida. Finalmente, la exchica reality se muestra en una foto con una sonda de suero en el brazo mientras duerme en la cama al lado de su pequeña.

“Alba Tudela Bonelli. Bienvenida hija de nuestras vidas. Te amamos”, escribió Alessandra en su publicación que ya cuenta con casi 45 mil reacciones y cientos de comentarios de familiares y conocidas personalidades de la farándula.

“Bienvenida mi Alba hermosa. Te amamos con todo el corazón. Aquí tu tía, tu padrino y tus primas estaremos contigo para siempre”, escribió la influencer Valery Revello. “Felicitaciones amigos. Bienvenida Alba”, expresó Valeria Piazza. “¡Qué belleza! Muy feliz por ustedes”, señaló Tatiana Calmell. “Disfruten mucho de esta etapa”, sostuvo Francisca Zignago. “Felices Ale Bella”, expresó Angie Arizaga.

La modelo Alessandra Bonelli se casó con el surfista Miguel Tudela en julio de 2023. | Fuente: Instagram (migueltudelach)

Alessandra Bonelli anunció la pérdida de su bebé de dos meses de gestación

Alessandra Bonelli dio a conocer la pérdida de su bebé de poco más de dos meses de gestación. Fue en setiembre de 2024 que la modelo peruana compartió la triste noticia en sus redes sociales con un conmovedor mensaje.

En la publicación, la exchica reality lamentó la pérdida de su bebé expresando el dolor que sintió al lado de su esposo Miguel Tudela.

"Nueve semanitas haciéndome la persona más feliz del mundo. Sé que nos volveremos a encontrar, burbujita de mi vida. Indescriptible lo que se siente y el dolor. Gracias por hacerme vivir los momentos más lindos. Te amaremos por siempre", sostuvo.

Del mismo modo, Bonelli reflexionó afirmando sus ganas de superar el difícil momento. "La vida sigue siendo un don, así que yo seguiré viviéndola por lo que es y, aunque burbujita ya no está con nosotros físicamente, siempre estará en nuestros corazones. Nada más puro y sincero que sentirte adentro mío", añadió.

Alessandra Bonelli ingresó al reality Esto es guerra el 2018 tras su participación en el Miss Perú. | Fuente: Instagram

¿Quién es Alessandra Bonelli?

Alessandra Bonelli es una modelo, influencer y exchica reality peruana. Se hizo conocida por sus participaciones en certámenes de belleza y siendo imagen de algunas marcas desde joven.

Bonelli se hizo conocida por su participación en el Miss Perú 2017 donde era una de las candidatas favoritas. Sin embargo, el título se lo llevó Prissila Howard, quien se volvió su amiga.

En su carrera como modelo, Alessandra también comparó pasarelas al lado de Samantha Batallanos, Nathaly Terrones y Kelin Rivera.

Luego de hacerse conocida, fue convocada para integrar el reality Esto es guerra al año siguiente uniéndose al equipo de Las cobras. En el programa, Bonelli protagonizó peleas mediáticas con Janick Maceta haciendo notar una clara rivalidad.

En los últimos meses, Alessandra ha compartido imágenes junto a su esposo Miguel Tudela con quien se casó en julio de 2023 luego de siete años de relación.