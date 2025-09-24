Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias de vida o muerte
EP 36 • 46:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29

"Nos hemos separado": Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa luego de dos años.
Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa luego de dos años. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Se acabó el amor! Marcelo Tinelli aseguró que la relación con Milett Figueroa "llegó a su final" luego de "dos años maravillosos". "Fue un ciclo muy lindo", expresó.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa luego de dos años. Por medio de su podcast Estamos de paso, el conductor argentino aseguró su ruptura con la modelo peruana. 

"Nos hemos separado con Millet. Así que mandarle fundamentalmente un beso", exclamó el productor y exdirigente deportivo dejando atónitos a sus invitados. "Sí, estoy bien. Le mando un beso a ella también que está muy bien pero bueno, hemos llegado al final de la una relación hermosa que la verdad duró dos años. Lo quería decir acá que este es mi programa, pero bueno", sostuvo. 

Noticia en desarrollo...

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Milett Figueroa marcelo tinelli

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA