"Nos hemos separado": Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación con Milett Figueroa luego de dos años. Por medio de su podcast Estamos de paso, el conductor argentino aseguró su ruptura con la modelo peruana.

"Nos hemos separado con Millet. Así que mandarle fundamentalmente un beso", exclamó el productor y exdirigente deportivo dejando atónitos a sus invitados. "Sí, estoy bien. Le mando un beso a ella también que está muy bien pero bueno, hemos llegado al final de la una relación hermosa que la verdad duró dos años. Lo quería decir acá que este es mi programa, pero bueno", sostuvo.

Noticia en desarrollo...