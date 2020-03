HOW ARE YOU BREAD. Han Do Woo es un chef de una repostería misterioso y excelente. Todas las mañanas en la misteriosa panadería, el hace pan que concede deseos. Para hacer que Han Do Woo aparezca en un programa de tv, la guionista Noh Mi Rae se infiltra en la panadería. Fue la última participación de Moon Ji Yoon, ya que esta serie es de febrero de este año.