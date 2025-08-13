Rosángela Espinoza anuncia el fin de su relación con empresario chileno a pocos días de confirmar romance

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rosángela Espinoza anunció el fin de su relación con el empresario chileno Edgard San Martín. La popular ‘Chica selfie’ sorprendió a todos confirmando su ruptura con San Martín a pocos días de conocerse su romance tras las imágenes difundidas por el programa Magaly TV: La Firme donde se le mostraba con el extranjero en viajes a Chile y en Perú.

Fue durante la última emisión de Esto es guerra que la modelo confesó que ya no está más con el empresario chileno, quien la acompañó en su cumpleaños celebrado el último 19 de julio y con quien fue vista disfrutando de la nieve en su viaje a Chile donde ella compartía corazones y demás emoticones cariñosos en sus redes sociales con la bandera sureña.

“¿Por qué no quieres subir fotos con tu enamorado el chileno? ¿Acaso te avergüenzas de él?”, fue la pregunta leída por Mathías Brivio a Espinoza durante la dinámica de terapia del reality de competencia. “Ya dije, detalles de mi vida privada no voy a dar y, bueno, ustedes que son tan chismocitos, menos”, señaló la influencer.

Al ser consultada nuevamente si se avergüenza de su pareja, la también conductora de televisión respondió: “Son mis redes sociales y yo subo lo que quiero (…) No estaría con alguien que me avergonzaría”. Acto seguido, Katia Palma le preguntó cuánto tiempo llevaba de relación con el empresario, sin esperar la sorpresiva respuesta de la modelo: "Ya no estoy con él". Es así como Rosangela afirmó estar soltera actualmente.

"Ya no estoy con él", dijo Rosángela Espinoza durante una emisión de Esto es guerra el martes. | Fuente: Instagram (rosangelaeslo)

Rosángela Espinoza no descartó tener un hijo con empresario chileno

La noticia llega pocos días después de que Rosángela Espinoza no descartara la posibilidad de convertirse en madre junto al empresario chileno Edgard San Martín. La modelo peruana dijo haber pensado en formar una familia y que podría dar ese paso con él, pese al poco tiempo que llevaban.

"Por supuesto, antes de que salga embarazada y tenga bebitos, porque aunque no creas hablé con las hermanastras (sus compañeras) la vez pasada, se dio la oportunidad de conversar y me dijeron: 'Aprovecha mientras no tengas hijos porque después no podrás dormir'", comentó en una entrevista con América Espectáculos el último lunes.

Ante la pregunta sobre si el chileno sería el padre ideal de sus hijos, Rosángela respondió: "No sé, solamente Dios lo sabe. Puede ser".

¿Quién era la expareja de Rosángela Espinoza?

La identidad del, ahora exnovio de Rosángela Espinoza fue revelada por el programa Magaly TV, la firme, que informó que Edgard San Martín estuvo muy cerca de la modelo durante la celebración de su cumpleaños en un hotel de Lima.

El informe también detalló que ambos se habrían conocido durante la fiesta de Año Nuevo 2025 en Tulum, México.

Según el récord migratorio, Rosángela visitó Chile en más de una ocasión en lo que va del año, mientras que el empresario registra varias entradas al Perú en distintas ocasiones.

Edgar San Martín es un joven empresario chileno que fue visto recientemente con Rosángela Espinoza. | Fuente: Instagram

¿Quién es Rosángela Espinoza?

Rosángela Espinoza López es una modelo, presentadora de televisión e influencer peruana. Alcanzó la popularidad por sus participaciones en programas como Esto es guerra, Bienvenida la tarde y Combate.

Nació en Lima y vivió sus primeros años en la Unidad Vecinal Matute, en La Victoria. A los 8 años formó parte de un elenco de música afroperuana. Estudió Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la que egresó en 2021.

Inició su carrera televisiva en 2005 con una breve aparición en el programa Habacilar. En 2012 participó en el certamen Miss Perú Mundo representando a la Región Ica. Ese mismo año se unió al reality Combate y en 2013 ingresó a Bienvenida la tarde, donde permaneció hasta 2015.

En 2017 ingresó al programa Esto es guerra y en 2019 condujo el segmento de espectáculos de En boca de todos. Actualmente es conductora del podcast Be You Best, enfocado en temas empresariales y de desarrollo personal.