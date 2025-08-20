Muere Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño, tras recibir disparos en México

El vocalista y fundador de Enigma Norteño fue asesinado a tiros en Zapopan. Entre sus temas más recordados figuran El Deportivo y Háganse a un lado.

Luto en la música regional mexicana. Ernesto Barajas, líder de la agrupación de regional mexicano Enigma Norteño, fue asesinado a tiros la tarde del martes 19 de agosto en un estacionamiento de Zapopan, Jalisco, a las afueras de Guadalajara, según informaron medios locales. El cantante tenía 38 años.

La agencia Talento Líder, que representaba a Barajas, confirmó la noticia a Billboard Español y más tarde publicó un mensaje de despedida en Instagram: “Descansa en paz Ernesto Barajas. Tu familia Talento Líder siempre estará orgullosa de ti y te recordará como el gran artista y ser humano que fuiste. Que Dios te tenga en su santa gloria”.

Lloran la muerte de Ernesto Barajas

Tras conocerse la muerte de Ernesto Barajas, las reacciones no se hicieron esperar. El cantante Ángel Galván escribió: “La primera persona que confió en mi proyecto de corazón. Gracias por creer en mí. Siempre lo recordaré como un buen amigo. Quedó pendiente ese dueto, mi viejo”.

El Grupo Legión RG también se sumó al homenaje: “Muchas gracias por todo, ‘Toro’. Descansa en paz, Ernesto Barajas. Nuestro más sentido pésame para su familia, amigos y colegas de Enigma Norteño… seguiremos en la marcha, ‘Torón’”.

Kevin AMF compartió una foto con el artista acompañada de emojis de tristeza, oración y un corazón rojo, junto con el tema El viaje de mi vida, interpretado por Enigma Norteño y Los Mentados de Culiacán. Por su parte, Roberto Tapia recordó los momentos que compartieron en el escenario: “Se le va a extrañar mucho, mi compa Barajas. Descansa en paz, mi viejo… y puro Enigma Norteño”.

¿Qué le pasó a Ernesto Barajas?

Según El Universal, otras dos personas resultaron heridas en el ataque. El medio también señaló que Ernesto Barajas había recibido amenazas del crimen organizado en el pasado. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya abrió una investigación.

En 2023, una narcomanta atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) apareció en Rosarito, Baja California, antes de un show de Enigma Norteño, lo que llevó a la cancelación del evento, reportó El Financiero. En el mensaje se le advertía que no interpretara corridos vinculados al Cártel de Sinaloa.

¿Quién fue Ernesto Barajas?

Nacido en Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas fue cantante, compositor y fundador de Enigma Norteño, agrupación que alcanzó gran éxito en México y Estados Unidos con su estilo en narcocorridos.

El grupo popularizó temas como El Deportivo, Háganse a un lado, Los Lujos del R, Álbum JGL, Quemándose un gallito (El Rambo), Chavo Félix, Mayito Gordo, El Flaquito y El Chicken Little (El 09).

Además de su trayectoria musical, Barajas conducía el pódcast Puntos de Vista, donde entrevistaba a colegas de la industria. Su última emisión, publicada el 13 de agosto en YouTube, contó con invitados como Eduin Caz (Grupo Firme), Gabito Ballesteros, Roberto Tapia y Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida).

