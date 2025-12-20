Sergio George revela cómo se concretó el histórico reencuentro entre Marc Anthony y La India tras 29 años

Sergio George reveló detalles sobre cómo se produjo el reencuentro entre Marc Anthony y La India, quienes volvieron a cantar juntos luego de 29 años durante los Latin Grammy 2024. El productor ofreció estas declaraciones en el programa En escena de RPP, donde también habló sobre su experiencia trabajando con diversos artistas a lo largo de su carrera.

Sergio George recuerda a la artista más conflictiva con la que trabajó

Durante la entrevista, George fue consultado sobre los artistas con los que ha trabajado y las dificultades que enfrentó en el estudio de grabación. Al respecto, recordó un episodio ocurrido en 1996 con una cantante del género salsa.

"Sí, a la más difícil la voté. No voy a mencionar su nombre, pero nunca salió el disco porque estábamos tres semanas haciendo un disco y se hizo una persona súper conflictiva e imposible y le llamé a Sony, eso fue en el año 96. Era para el género salsa. Ella es de nacionalidad venezolana", señaló.

Según explicó, la situación llegó a un punto en el que decidió cancelar el proyecto.

"Llamé a Sony y dije, sácame a esta muchacha, please. Y así fue. Luego ella se comunicó mi exesposa, que también es venezolana, le dijo: 'habla con él, por favor, habla con él'. Entonces me dice mi exesposa, por favor piénsalo, yo lo pensé y dije: fuera".

George añadió que la cantante no continuó su carrera artística: "Y la muchacha sabe que no me equivoqué. Ahora está desaparecida. Le iba a dar el espaldarazo".

En contraste, el productor y músico mencionó a varios artistas por su trato y humildad: "Casi todos, casi todos. Yo creo que Celia, obviamente Celia Cruz era así, Tito Puente, La India y Marc Anthony".

¿Cómo se dio el reencuentro entre Marc Anthony y La India?

Fue en ese contexto que Sergio George recordó cómo nació el reecuentro entre Marc Anthony y La India en el escenario luego de 29 años. Explicó que esto se dio en el marco del segmento salsero de los Latin Grammy 2024, del cual Marc fue productor ejecutivo.

"Fue fácil. Marc era el productor ejecutivo de ese segmento de salsa que se presentó en los Latin Grammy 2024. Me llamó para hacer la música con él. Vivir lo nuestro estaba en una lista de canciones. Él me dijo, 'trabaja conmigo en la lista final'".

Sin embargo, al inicio, George evitó incluir a La India en la propuesta.

"Yo empecé a editar las canciones, y la última canción que puse en la lista fue Vivir lo Nuestro, pero sin poner a La India. No me atrevía a ponerla por respeto a él, porque no tenían una buena relación".

Esa decisión generó incertidumbre en el productor.

"Puse la canción sin poner a La India. Entonces no me contestó jamás. Yo dije: se molestó conmigo Marc Anthony".

Posteriormente, el cantante se comunicó con él para aclarar la situación.

"Luego me llama y me dice, vamos a juntarnos. Me dijo que Vivir lo Nuestro iba con La India. Yo dije, ¿con La India? Él quería la India".

George señaló que la iniciativa del reencuentro fue del propio Marc Anthony: "Le doy todo el crédito a él, porque yo no puse a La India en la lista".

Finalmente, relató cómo fue el contacto con la cantante. Lo demás es historia.

"Yo llamé a La India, la llamé de mi celular y aceptó inmediatamente. Dijo: ¡wow!, empezó a llorar un poquito, pero me había dicho que para esa fecha no estaba disponible, iba a estar en Europa. Y yo le dije: cancela ese show en Europa, por favor. Y la canceló, así fue. Eso fue histórico", agregó.