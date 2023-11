Muere Evan Ellingson, estrella infantil de 'CSI Miami', a los 35 años

Evan Ellingson, quien participó películas como My Sister’s Keeper y series como CSI: Miami, murió este domingo a los 35 años. Las circunstancias de su muerte aún no están claras.

El exactor, quien no había aparecido en pantalla en más de una década, falleció en su hogar en el condado de San Bernardino, según informó TMZ. Su cuerpo fue encontrado en su habitación. Las autoridades informan que, por ahora, no parece hacer un crimen de por medio.

El padre de Evan, Michael, manifestó al portal que su hijo fue encontrado en una casa de rehabilitación. Dijo que había luchado con las drogas en el pasado, pero estaba mejorando últimamente, y su fallecimiento repentino fue un completo shock para la familia.

La trayectoria de Evan Ellingson

Ellingson es recordado por su papel junto a Cameron Diaz, interpretando a su hijo adolescente en La decisión más difícil (My Sister's Keeper) en 2009. También era reconocido por su papel recurrente como Kyle Harmon en CSI: Miami, en el cual actuó en un total de 18 episodios a lo largo de tres años.

El desaparecido actor comenzó en el mundo del espectáculo a los 13 años con un pequeño papel en una película para televisión y una aparición especial en General Hospital. A partir de ahí, Ellingson continuó actuando en programas como Titus, That Was Then, Mad TV, Complete Savages, Bones, 24 y otros.

La joven estrella también participó en varias películas, como Walk the Talk, Letters from Iwo Jima, The Bondage, Confession, Rules of the Game, Time Changer, The Gristle y más.