Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Mujer que dice haber visto Titanic "más de 500 veces" convierte su departamento en una réplica del barco

Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater fueron los personajes principales ficticios de la película 'Titanic' de James Cameron.
Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater fueron los personajes principales ficticios de la película 'Titanic' de James Cameron. | Fuente: 20th Century Fox
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Todo el proceso lo comparte en sus cuentas de TikTok e Instagram, donde recibe sugerencias de sus seguidores.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sarah Boll, una mujer estadounidense de 38 años, ha dedicado los últimos meses a transformar su departamento en Nueva York en una réplica del Titanic, inspirada en su fanatismo por la película y la historia del transatlántico.

Según People, Boll contó que su pasión por el Titanic nació hace más de 27 años, cuando vio la cinta por primera vez con su padre. Desde entonces, dice haberla visto "más de 500 veces", además de asistir a exhibiciones temáticas y hasta lucir accesorios alusivos al barco.

Su proyecto comenzó como una simple decoración para una fiesta con temática del Titanic, pero la "búsqueda de perfección" la llevó a transformar casi todo su hogar. 

"Hace meses iba a hacer una fiesta, pero nunca la hice porque nunca logré terminar el departamento. Nunca quise mostrárselo a nadie porque en mi mente pensaba: esto no es suficiente, necesito hacerlo mejor", relató.

Con el tiempo, instaló pisos, techos y otros detalles para recrear los ambientes del barco, hasta que, según admitió, "todo se salió de control". Hoy, su departamento cuenta con una "sala del hundimiento", una "sala del iceberg", un dormitorio decorado como una suite del Titanic y hasta un espacio inspirado en el Verandah Café, una sala de estar del navío.

Un departamento temático que sigue creciendo

Boll dice que la mayoría de los objetos los consigue en línea, a través de sitios como eBay y Amazon. Entre sus adquisiciones figuran azulejos, pintura dorada en aerosol, disfraces, vestidos vintage y artículos navales. La pieza más costosa es un querubín de 900 dólares.

Todo el proceso lo comparte en sus cuentas de TikTok e Instagram, donde recibe sugerencias de sus seguidores. "He tenido el mejor verano de mi vida haciendo esto. Me encanta hacerlo. Me hizo muy feliz, aunque también me estresó, pero feliz", afirma.

Aunque admite que en algún momento tendrá que desmontar la decoración de su departamento, Boll espera en el futuro montar una experiencia más grande. "Me encantaría llevar esto a algún lugar donde la gente pueda recorrerlo. Pero también me gusta que sea un departamento temático, porque es tan raro", comentó.

Ya adelantó que, posteriormente, quiere crear un departamento inspirado en El mago de Oz. "No sé cuánto tiempo más lo tendré, pero eventualmente debo cambiar el tema. No sé cuándo", concluyó.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Titanic TikTok Instagram

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA