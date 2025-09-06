Mujer que dice haber visto Titanic "más de 500 veces" convierte su departamento en una réplica del barco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sarah Boll, una mujer estadounidense de 38 años, ha dedicado los últimos meses a transformar su departamento en Nueva York en una réplica del Titanic, inspirada en su fanatismo por la película y la historia del transatlántico.

Según People, Boll contó que su pasión por el Titanic nació hace más de 27 años, cuando vio la cinta por primera vez con su padre. Desde entonces, dice haberla visto "más de 500 veces", además de asistir a exhibiciones temáticas y hasta lucir accesorios alusivos al barco.

Su proyecto comenzó como una simple decoración para una fiesta con temática del Titanic, pero la "búsqueda de perfección" la llevó a transformar casi todo su hogar.

"Hace meses iba a hacer una fiesta, pero nunca la hice porque nunca logré terminar el departamento. Nunca quise mostrárselo a nadie porque en mi mente pensaba: esto no es suficiente, necesito hacerlo mejor", relató.

Con el tiempo, instaló pisos, techos y otros detalles para recrear los ambientes del barco, hasta que, según admitió, "todo se salió de control". Hoy, su departamento cuenta con una "sala del hundimiento", una "sala del iceberg", un dormitorio decorado como una suite del Titanic y hasta un espacio inspirado en el Verandah Café, una sala de estar del navío.

Un departamento temático que sigue creciendo

Boll dice que la mayoría de los objetos los consigue en línea, a través de sitios como eBay y Amazon. Entre sus adquisiciones figuran azulejos, pintura dorada en aerosol, disfraces, vestidos vintage y artículos navales. La pieza más costosa es un querubín de 900 dólares.

Todo el proceso lo comparte en sus cuentas de TikTok e Instagram, donde recibe sugerencias de sus seguidores. "He tenido el mejor verano de mi vida haciendo esto. Me encanta hacerlo. Me hizo muy feliz, aunque también me estresó, pero feliz", afirma.

Aunque admite que en algún momento tendrá que desmontar la decoración de su departamento, Boll espera en el futuro montar una experiencia más grande. "Me encantaría llevar esto a algún lugar donde la gente pueda recorrerlo. Pero también me gusta que sea un departamento temático, porque es tan raro", comentó.

Ya adelantó que, posteriormente, quiere crear un departamento inspirado en El mago de Oz. "No sé cuánto tiempo más lo tendré, pero eventualmente debo cambiar el tema. No sé cuándo", concluyó.