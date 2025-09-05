Fiorella Rodríguez e Iván Micol confirman matrimonio civil y boda simbólica en Dubai este 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fiorella Rodríguez y su novio Iván Micol confirmaron su matrimonio este 2025. La exmodelo y conductora de televisión reveló que se casará por civil con el joven español “antes de fin de año” y que, además, ambos planean irse de viaje en un crucero a Dubai para una “boda simbólica” sellando su amor.

Fue en una reciente entrevista en el set de Magaly TV: La Firme que el modelo europeo contó que “le pidió la mano” a Fiorella Rodríguez hace cuatro meses y que pronto se unirá formalmente con ‘La amistad’. “Vamos a dejar que la fecha se dé porque no somos de planear algo al extremo. Cuando sea el momento, nos casamos”, dijo.

En ese sentido, Rodríguez mencionó que primero los invitaron a un crucero en Miami para que puedan casarse allá. “Conocimos a una peruana y ella nos dice que nos podemos casar de manera simbólica”, sostuvo. No obstante, recalcó que ambos conversaron para tomar dicho crucero a Dubai. “Sí, es cierto lo del crucero a Dubai”, señaló.

Sobre la boda civil, la excandidata del Miss Perú contó que ya acordó su casamiento con la abogada y exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, una vez que lleguen los documentos de su prometido Iván Micol, quien es 24 años menor que ella.

“Nos vamos a casar acá en Lima formalmente a fin de año. Marisol es mi amiga. Ella con su esposo José Luis están viendo todo el tema de los papeleos. Luego, nos vamos a todos los cruceros para casarnos en todos lados del mundo”, agregó la también actriz.

Fiorella Rodríguez y el español Iván Micol se conocieron el 2022 tras dialogar por redes sociales. | Fuente: Instagram (fiore_rs)

Fiorella Rodríguez confirma diferencia de 24 años con Iván Micol

En otro momento, Fiorella Rodríguez confirmó la diferencia de 24 años que tiene con su pareja Iván Micol. Al respecto, la también relacionista pública confesó que ya vivió dicha “impacto en la edad” en sus propios papás.

“Mi padre le llevaba a mi madre 20 años. En mi familia hay varios (con mucha diferencia) y cuando me preguntan sobre el impacto de la edad, yo crecí con ese impacto alto”, explicó Fiorella en diálogo con Magaly Medina.

Anteriormente, el propio Iván Micol restó importancia a la diferencia de edad que mantiene con su actual prometida.

“El amor no depende del tiempo, depende de la conexión que tengas con esa persona. Si con esa persona has encontrado algo ¿por qué no expresarlo y vivir felizmente?”, declaró el modelo el 2023 al mismo programa de espectáculos.

Fiorella Rodríguez confirmó que es 24 años mayor que su novio español Iván Micol. | Fuente: Instagram

¿Cómo se conocieron Fiorella Rodríguez e Iván Micol?

Fiorella Rodríguez e Iván Micol volvieron a contar la historia de cómo se conocieron. Fue en el 2022, después de haber terminado una relación anterior, que Rodríguez recibió mensajes por Instagram de parte de Micol, quien vio una publicación de ella. “Yo la vi y dije: 'qué guapa' (…) La vi y me quise casar con ella”, exclamó el español.

Por su parte, la exmodelo recalcó que la relación con Micol nació de “una conexión bonita” entre ambos luego de escribirse por mensajes y mirarse por cámara conociendo, incluso, a su familia antes de verse en persona.

“La pasábamos bien, compartíamos horas. Nos conocimos en España. Casualidades de la vida. Yo como relacionista pública tenía que recoger un premio de un alcalde en España (…) Él estaba en Murcia y eran cinco horas de viaje. Él agarra el auto y viene. Termina mi evento y lo vi esperándome. Me reí mucho cuando lo vi”, contó.

Del mismo modo, mencionó que estuvieron juntos diez días los cuales sirvieron para afianzar su conexión. “No éramos desconocidos, ya éramos conocidos. Era total confianza. Él regresa. Me despido y nos abrazamos. Él se puso muy sentimental. Yo le dije que me voy feliz porque esto pudo no haber resultado”, señaló.

Por último, Iván Micol contó que viajó a Perú luego de cuatro meses de su primer encuentro decidiendo quedarse en nuestro país para estar con la conductora. “Iba a venir de vacaciones, pero al final me quedé”, añadió.