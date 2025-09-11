Mundial de los Desayunos de Ibai: esta es la fecha en la que se conocerá al campeón entre Perú y Venezuela

Ibai Llanos organiza un torneo virtual para elegir el mejor desayuno del mundo. Perú compite con su pan con chicharrón frente a la arepa venezolana y el ganador se anunciará muy pronto.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Esto se acaba. La final del Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, entra en su recta final. El streamer español confirmó que este sábado 13 de septiembre se anunciará al ganador entre Perú y Venezuela. Ese día se sabrá si el pan con chicharrón logra consagrarse como el mejor desayuno del mundo, por encima de la arepa reina.

Ibai también compartió en sus redes sociales una actualización sobre las votaciones. “La final del Mundial de los Desayunos no puede estar más igualada. Tan solo en una votación Perú está por delante. Ahora mismo el ganador sería Perú con el pan con chicharrón, pero Venezuela me está sorprendiendo porque está muy cerca”, señaló.

Según los resultados preliminares, en TikTok Perú acumula hasta ahora 5,3 millones de votos frente a los 5 millones de Venezuela. En Instagram, ambos países registran un empate con el 50% de 8,3 millones de votos. En YouTube, la situación es similar: un empate técnico con 1,1 millones de votos para cada uno.

¿Cuándo se anunciará al ganador del Mundial de los Desayunos?

El streamer español confirmó que el resultado de esta primera edición se dará a conocer el sábado 13 de septiembre a las 7 p.m. (hora de España), 1 p.m. (hora de Venezuela) y 12 m. (hora de Perú).

Perú vs. Venezuela en la final

La votación final empezó el lunes 8 de septiembre. Perú llegó hasta aquí tras vencer a México (octavos), Ecuador (cuartos) y Chile (semifinal). Su rival es Venezuela, que eliminó a República Dominicana, Colombia y Bolivia en su camino a la gran final.

El desayuno peruano destaca por la combinación de pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla. Por su parte, Venezuela compite con la arepa reina pepiada, servida con huevo frito, otra arepa rellena de carne mechada y acompañada de Maltín.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Final

Perú vs. Venezuela

Semifinal

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (14.7 millones de seguidores), YouTube (14.6 millones) y TikTok (26.7 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la arepa reina, sigue estos pasos:

Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram, TikTok. o YouTube. Busca la publicación del duelo entre Perú y Venezuela. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai. En YouTube, marca “me gusta” en el comentario de Ibai con la palabra PERÚ.

Para reforzar tu apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis