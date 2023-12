Murió a los 93 años Jack Axelrod, actor de 'Grey's Anatomy'

El veterano actor Jack Axelrod, reconocido por encarnar al paciente Charlie Yost en la serie Grey's Anatomy, murió a los 93 años. La noticia del fallecimiento, ocurrido el pasado 28 de noviembre, la di a conocer Jennifer Garland, quien fue su representante.

"Tuve el placer de pasar mucho tiempo con él en sus últimos años ya que no tenía familia inmediata", dijo Garland al medio estadounidense Entertainment Weekly.

Jack Axelrod no solo formó parte de Grey's Anatomy, también integró el elenco de General Hospital durante 40 episodios, entre 1987 y 1989. Asimismo, participó en Modern Family y Gilmore Girls: A year in the life. Las series no solo fueron su fuerte, ya que estuvo en películas como Hancok, Super-8 y Transformers: Dark of the Moon. Su último protagónico en el cine fue Bad Therapy (2020).

Antes de convertirse en actor, fue vendedor de libros. Después, estudió Arquitectura y se especializó en esta profesión. Tras ello, decidió seguir su verdadero sueño, que era el arte; y lo combinó con la música. "La música siempre ha sido un gran amor en mi vida", mencionó en una entrevista.

Jack Axelrod ocupaba su tiempo libre leyendo noticias, recitando sonetos de Shakespeare y diciendo algunos de los parlamentos de las películas donde actuó.

Jack Axelrod Dies: 'General Hospital,' 'Modern Family' & 'Transformers' Actor Was 93 https://t.co/gzw5yEJMGK — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 17, 2023

¿Por qué Patrick Dempsey salió de Grey’s Anatomy?

La salida de Patrick Dempsey de Grey’s Anatomy causó un terremoto en la serie médica en 2015. Sin embargo, la salida de “McDreamy” de la ficción no se habría realizado como el actor contó en diversas entrevistas.

El lanzamiento del libro “How to save a life: the inside story of Grey’s Anatomy”, escrito por la periodista Lynette Rice, dio cuenta de algunas peleas y otras situaciones incómodas dentro de la producción dirigida por Shonda Rhimes.

El lanzamiento del libro no fue el único momento en el que se hablaron de estas situaciones desagradables: Isaiah Washington, quien dio vida a Preston Burke, quien participó hasta el final de la tercera temporada y fue pareja para Cristina Yang, personaje interpretado por Sandra Oh. Durante una entrevista al programa “KBLA Talk 1580 Washington”, el actor dio cuenta que Ellen Pompeo habría recibido 5 millones de dólares “por debajo de la mesa” para no hablar sobre el mal comportamiento de Patrick Dempsey, “en tiempos en los que el MeToo estaba en auge”.

El libro de Rice da razón a que Dempsey habría aterrorizado al equipo, conclusión a la que llega la autora luego de realizar más de 80 entrevistas a integrantes tanto del elenco pasado como del actual.