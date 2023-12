Taylor Lautner confiesa que casi fue reemplazado en la saga de 'Crepúsculo': ¿qué dijo?

Taylor Lautner es uno de los actores que brilló con la icónica saga de Crepúsculo como Jacob Black, el joven convertido en hombre lobo que lucha contra el vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) por el amor de Bella Swan (Kristen Stewart). Ahora, el actor de 31 años confiesa que casi fue reemplazado en su papel luego de su aparición en la primera película de Crepúsculo el 2008 donde tuvo un rol secundario como el amigo de Bella. ¿Qué pasó?

Resulta que la producción de Summit Entertainment tenía planeado que Taylor Lautner solo aparezca en la primera entrega de Crepúsculo. Según contó el actor, en un reciente diálogo en el podcast 'Call Her Daddy', de Alex Cooper, la productora quería “darle un nuevo elenco” al segundo filme Crepúsculo: Luna Nueva por lo que Lautner no estaba considerado.

“Se supone que mi personaje en el primer libro es como un niño pequeño y escuálido de 16 años, y en medio de Luna Nueva, se transforma en este hombre musculoso y de aspecto formido de 25 años”, expresó Taylor Lautner, quien aparece en las cinco películas de Crepúsculo entre el 2008 y 2012.

En ese sentido, el también modelo estadounidense aseguró que la producción tenía planeado, en ese momento, elegir “a un tipo de veintitantos años para continuar y ser Jacob durante el resto de la franquicia”. “Tuve que luchar para recuperar mi papel”, acotó.

Taylor Lautner interpretó a Jacob Black y Kristen Stewart a Bella Swan en Crepúsculo | Fuente: Summit Entertainment

Taylor Lautner subió hasta 25 libras por su papel en Crepúsculo

En otro momento, Taylor Lautner reveló que una vez que se enteró del cambio físico del personaje de Jacob Black comenzó a “hacer ejercicio duro durante unos nueve meses” lo que le permitió subir entre 20 y 25 libras, peso que consiguió para después estar, nuevamente, en la audición para el papel de la saga de Crepúsculo.

"Estaba listo, así que cuando recibimos esa llamada, mi equipo me preguntó: '¿Lo has visto recientemente?", añadió Taylor Lautner, acompañado de su esposa Taylor Dome. Seguidamente, el luchador de artes marciales estadounidense reflexionó sobre cómo creció en el centro de atención por su imagen corporal.

“En los últimos cinco a siete años me he enfrentado a muchos problemas de imagen corporal porque en la franquicia no uso tanta ropa, ya sabes. Y yo también tenía 17, 18, 19 años, y era mucho más fácil tener un cuerpo así, pero así es como me conoce la mayor parte del mundo”, manifestó Lautner.

De igual manera, Taylor Lautner agradeció a todos sus amigos y a su esposa Taylor Dome por el apoyo que recibió mientras se mostraba con problemas de su imagen corporal. “Ahora lo hago mucho mejor, pero todavía hay días buenos y días malos”, añadió.