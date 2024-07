Madre de Jon Bon Jovi, Carol Bongiovi, falleció a los 83 años: "La extrañaremos enormemente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carol Bongiovi, madre del cantante Jon Bon Jovi, falleció el martes 9 de julio en el Monmouth Medical Center de Nueva Jersey, a los 83 años, tres días antes de su cumpleaños 84. La noticia fue confirmada por la familia a través de un comunicado que fue difundido por People.

“Nuestra madre fue una fuerza a tener en cuenta, su espíritu y actitud de 'poder hacer' moldearon a esta familia. La extrañaremos enormemente", expresó Jon Bon Jovi en nombre de su familia.

Carol Bongiovi nació en Erie, Pensilvania, y además de ser la madre de un músico, también fundó el club de fans de Bon Jovi. Además realizó actividades como empresaria, gestionando varios negocios a lo largo de su vida.

En 1959, Carol se alistó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde sirvió y conoció a su esposo, John Bongiovi Sr. La pareja se mudó posteriormente a Sayreville, Nueva Jersey, donde criaron a su familia antes de establecerse definitivamente en Holmdel, Nueva Jersey, residencia de Carol hasta su reciente fallecimiento.

Jon Bon Jovi y el tributo a su familia

Jon Bon Jovi ha destacado en diversas ocasiones la influencia que sus padres tuvieron en su carrera. En una entrevista con The Big Issue en noviembre de 2020, recordó: "Aun si realmente no eras muy bueno en tu oficio, si creías que lo eras, podías trabajar en ello. A medida que crecí, me di cuenta de que ese fue un gran regalo que recibí de mis padres".

El músico detalló cómo sus padres apoyaron sus sueños, permitiéndole realizar presentaciones musicales a los 17 años.

"Siempre me apoyaron, lo cual en retrospectiva, es increíble", sostuvo. "Podía llegar a casa a la una o dos de la mañana y aún así tenía que estar en la escuela a las ocho en punto. Solo decían, llega a tiempo a la escuela, sabes que esa es tu responsabilidad, pero persigue tu sueño".

En 2020, Jon Bon Jovi rindió tributo a su familia con la canción Story of love, cuyo video muestra fotografías de su álbum familiar colgadas en una pared mientras él toca la guitarra.

"Me senté a escribir una canción para mis hijos", explicó en ese entonces. "Me di cuenta de que la estaba escribiendo sobre toda mi familia, mis hijos, mi mujer y mis padres".

Carol Bongiovi deja atrás a su esposo, John Bongiovi Sr., con quien estuvo casada durante 63 años, además de sus tres hijos. También fue abuela de ocho nietos.

La familia decidió que los servicios funerarios sean privados, según informa People.