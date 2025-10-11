"Mañana puedo ser yo": Nicola Porcella expresa temor e indignación tras el asesinato de Fede Dorcaz en México

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El artista argentino Fede Dorcaz llegó a México hace un par de años, con el propósito de impulsar su carrera como actor y cantante; sin embargo, sus planes y sueños se truncaron de un momento a otro tras ser asesinado.

La consternación invadió a quienes lo conocieron, entre ellos el actor y conductor peruano Nicola Porcella, quien manifestó su preocupación y tristeza ante lo ocurrido.

Porcella, al igual que Dorcaz, se trasladó a México en busca de nuevas oportunidades. Su participación en la primera edición de La Casa de los Famosos, donde obtuvo el segundo lugar, les abrió las puertas a diversos proyectos televisivos como actor y presentador.

Además, conduce junto a Wendy Guevara el pódcast Cómplices del desmadre, programa en el que Dorcaz y su pareja, la influencer venezolana Mariana Ávila, fueron los primeros invitados.

Durante esa entrevista, Fede contó lo entusiasmado que estaba con su trabajo: "Ojalá les guste lo que hacemos, la música que hacemos, lo hacemos de corazón, es lo que más amamos hacer".

Nicola Porcella lamenta el asesinato de Fede Dorcaz y denuncia la inseguridad en México

Tras la muerte de Dorcaz, Nicola Porcella compartió un mensaje en redes sociales en el que lamentó lo ocurrido. El peruano recordó que ambos tenían planeado un entrenamiento y reconoció el empeño que le ponía en alcanzar sus metas.

En su publicación, el exintegrante de Esto es Guerra también expresó su preocupación por la creciente inseguridad en México.

"Mi hermano, nos conocimos poco tiempo pero me quedo con la gran persona y profesional que eras. Quedó pendiente el entrenamiento juntos para que me pongas igual de guapo que tú. ¡Hasta cuándo tanta inseguridad! Hoy le apagaron los sueños a un ser humano que llegó a buscarse un futuro y con trabajo lo estaba logrando. Mañana puedo ser yo, tú, algún amigo, familiar o conocido. ¡Basta ya!", escribió junto a una fotografía de Fede Dorcaz.

¿Cómo ocurrió el asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz en México?

Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron el asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz, ocurrido la noche del jueves en la avenida Periférico, al oeste de la capital mexicana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el hecho se investiga como un "ataque directo", registrado en la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según la SSC, se están revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia ubicadas en la zona para dar con los responsables. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores se desplazaban en dos motocicletas y persiguieron al artista, quien intentó escapar antes de ser alcanzado por los disparos.

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso con arma de fuego en contra de quienes resulten responsables. La víctima fue identificada como Federico Docazberro, de 29 años, nombre real del músico y modelo. Aunque algunas versiones sugieren que se trató de un intento de asalto, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente.

El asesinato de Fede Dorcaz se suma a una serie de crímenes recientes contra personalidades del medio del espectáculo. En los últimos días, también fueron asesinados el estilista mexicano Miguel de la Mora, conocido como Micky Hair, y los artistas colombianos B-King y Regio Clown.