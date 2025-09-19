Últimas Noticias
Murió el cantante Yaco Monti, referente de la nueva ola argentina, a los 80 años

Julio César Eugenio, conocido por su nombre artístico de Yaco Monti.
Además de su faceta musical, Monti participó como actor en películas. También trabajó como compositor para reconocidos artistas, entre ellos Leonardo Favio, Los Pulpos, Los Galos y la cantante mexicana Imelda Miller.

Yaco Monti, uno de los cantantes argentinos más reconocidos de la nueva ola, falleció el jueves 18 de septiembre a los 80 años. Según el diario La Nación, el artista atravesaba una enfermedad y pasó sus últimos días en Buenos Aires.

La noticia fue confirmada por su hijo y representante, Facundo Monti, a través de Instagram: "Viejo querido, te vas de gira y me dejas el alma llena de música. Te amaré hasta el último latido, gracias por tanta belleza estos años a tu lado. Te amo".

Nacido el 18 de diciembre de 1944 en Villa Mercedes, San Luis, su nombre real era Julio César Eugenio.

¿Quién fue Yaco Monti?

Julio César Eugenio, su nombre real, nació el 18 de diciembre de 1944 en Villa Mercedes, provincia argentina de San Luis. Eligió como nombre artístico 'Yaco' a partir de un pasaje bíblico y 'Monti' en honor al apellido de su madre. Antes de dedicarse a la música, se formó en un colegio militar y en la V Brigada Aérea de Argentina, donde se graduó como electricista de aviación.

En entrevistas recordó que su carrera musical comenzó de manera fortuita, ya que su gran pasión eran las motocicletas. Mientras trabajaba en una tienda de alimentos en Palermo, cantaba en una cantina donde fue descubierto por un productor.

La música y el cine

Su primer gran éxito fue Siempre te recordaré, canción que trascendió fronteras. "Tiene más de 70 grabaciones en diferentes idiomas. Estaba dedicada a una muchacha en Mercedes", recordó en 2019 en una entrevista con Cadena 3.

En aquella conversación también habló de su popularidad  internacional: "Hace más de 30 años que recorro todo el mundo, países como Estados Unidos, España, Chile, Perú o Colombia".

Otra de sus composiciones, Lo que te queda, fue incluida en la banda sonora de Roma (2018), la película del director Alfonso Cuarón que fue galardonada con el Oscar.

Además de su faceta musical, Monti participó como actor en películas como Escala musical (1966) y Escándalo en la familia (1967). También trabajó como compositor para reconocidos artistas, entre ellos Leonardo Favio, Los Pulpos, Los Galos y la cantante mexicana Imelda Miller.

