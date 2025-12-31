Murió Gio Vera, vocalista de la banda mexicana Gota de Oro, tras ataque armado en Guanajuato

El cantante fue una de las cinco víctimas de la balacera registrada en la colonia Los Presidentes. La agrupación lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

La Banda Gota de Oro informó la muerte de su vocalista Giovanni “Gio” Vera, quien fue identificado como una de las cinco personas que perdieron la vida tras un ataque armado registrado en la colonia Los Presidentes, en Irapuato, Guanajuato.

La noticia fue confirmada un día después del violento suceso ocurrido la noche del 28 de diciembre.

Despedida entre dolor y reconocimiento

A través de un mensaje difundido en sus redes oficiales, los integrantes de la agrupación lamentaron profundamente la partida de su compañero y expresaron el cariño y admiración que dejan su talento y carisma.

“Hoy el cielo celebra porque tú sigues cantando allá arriba. Tu alegría y tu voz permanecerán siempre con nosotros. Gracias por todo lo que nos dejaste. Descansa en paz. Como decías: ¡Que suene La Gotera!”, escribieron.

Ataque directo y saldo mortal

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que la cifra de muertos ascendió a cinco, luego de que dos personas fallecieron en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. Tres víctimas murieron en el lugar del ataque, mientras que una mujer continúa internada.

De acuerdo con los testimonios recabados, varios hombres armados irrumpieron en una vivienda ubicada en las calles Abelardo R. Rodríguez y Adolfo López Mateos y dispararon contra las personas que se encontraban reunidas con la puerta abierta.

Ola de violencia en Guanajuato

Este ataque representa la séptima masacre ocurrida en el estado durante diciembre. Aunque la Fiscalía no ha revelado líneas oficiales de investigación, el hecho ha sido vinculado extraoficialmente con la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.