México rechaza "intervenciones" de EE.UU. a Venezuela y pide a ONU papel "más protagónico"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes las recientes "intervenciones" de Estados Unidos contra Venezuela y reiteró la postura histórica del país en contra de cualquier tipo de intervención extranjera, a la vez que pidió a la ONU tener "un papel mucho más protagónico".

“Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones. Y menos pues militares. Esa es la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara el lunes que su país había llevado a cabo una acción militar contra un muelle venezolano "donde cargan las drogas en los barcos", sin ofrecer más detalles.

EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur".

El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como "narcoterroristas" fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.

Como en sus ataques más recientes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos agregaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante operativos similares y matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.