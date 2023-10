Luciana Fuster canta 'Despacito' durante su presentación en el Miss Grand Internacional 2023 [VIDEO]

Luciana Fuster se encuentra en Vietnam representando al Perú en el Miss Grand Internacional 2023 donde viene participando en las actividades previas a la pasarela final el próximo 25 de octubre en el Phú Thọ Indoor Stadium de la ciudad de Ho Chi Minh, donde la modelo competirá con otras 70 candidatas de diversos países del mundo con el fin de conseguir la ansiada corona.

Precisamente, Luciana Fuster estuvo este domingo en un conversatorio junto a otras candidatas y Nawat Itsaragrisil, fundador del Miss Grand Internacional, donde hizo una presentación en inglés destacando sus sensaciones por participar en el evento, las posibilidades que puede tener de llevarse la corona, su trayectoria y trabajo actual, así como sus cualidades más destacadas que la llevaron a participar en el certamen de belleza en Vietnan.

Por otro lado, la organizadora del Miss Grand Perú, Jessica Newton, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde se ve —y escucha— a Luciana Fuster cantar la canción ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee. “Vi que tu mirada estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy”, inicia entonando la modelo.

Es así como, luciendo un vestido verde limón, Luciana Fuster cantó el popular sencillo de verano que sonó en las radios en el 2017. La exintegrante de ‘Esto es guerra’ aparece agarrando el micrófono y cantando el coro de la canción. “Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído”, expresó la también influencer entre risas con otras candidatas.

Luciana Fuster representa al Perú en el Miss Grand Internacional 2023. | Fuente: instagram (lucianafusterg)

Luciana Fuster no estuvo en cena con presidente del Miss Grand Internacional

La noche anterior, Luciana Fuster no estuvo presente en la cena que se dio entre algunas modelos del certamen junto con Nawat Itsaragrisil, actual presidente y fundador del Miss Grand Internacional.

La peruana participó en una dinámica en la que los fanáticos tenían que darle la mayor cantidad de ‘Me gusta’ posibles en una publicación en redes sociales. No obstante, no pudo quedar entre las cinco mejores por lo que no participó en la actividad.

Por otro lado, las representantes que sí quedaron seleccionadas fueron: Miss Myanmar, Miss Vietnam, Miss Indonesia, Miss Colombia y Miss Brasil.

Luciana Fuster con Nawat Itsaragrisil, fundador del Miss Grand Internacional. | Fuente: instagram (lucianafusterg)

Luciana Fuster se refirió al Perú como “una ciudad” en entrevista

Días atrás, Luciana Fuster se refirió al Perú como “una ciudad” en una entrevista que le hicieron a su llegada a Vietnam para participar en el Miss Grand Internacional 2023.

En un video difundido en Tik Tok, se ve a la pareja de Patricio Parodi responder a un periodista, quien le preguntó de qué forma promocionaría su país ante los turistas extranjeros.

“Primero que nada, el Perú es una ciudad maravillosa. Es una ciudad multicultural, es un lugar donde te puedes divertir muchísimo”, expresó la modelo nacional.