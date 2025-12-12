"Estamos bien": Diego Rodríguez pide detener ataques luego de que Tammy Parra contara por qué terminó con él

El modelo peruano Diego Rodríguez se pronunció luego de que su ex pareja, la influencer mexicana Tammy Parra, revelara que decidió terminar su relación tras enamorarse de su mánager, Héctor Klünder. Tras la confesión, Rodríguez pidió a sus seguidores no atacarla.

El testimonio de Parra generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. En un video publicado en YouTube, la influencer explicó que, aunque mantenía una relación a distancia con Rodríguez, consideró necesario ser honesta cuando notó que sus sentimientos empezaban a inclinarse hacia Klünder.

"Yo en ese momento tenía pareja, o sea, era a distancia, pero le marqué y le dije: '¿Sabes qué? Muchas gracias por todo'. De verdad que es una persona que quiero mucho y me la llevé muy chido y que también era mi amigo, mi pareja, mi todo. Pero me di cuenta que quien realmente me importaba y quien me gustaba era Héctor", señaló Parra al relatar el proceso que la llevó a tomar la decisión.

Además de su testimonio, la mexicana publicó un video en el que aparece en imágenes románticas junto a Klünder, oficializando así su relación.

Diego Rodríguez pide detener ataques luego de que Tammy Parra contara por qué terminó con él.Fuente: TikTok: Diego Rodríguez

Tammy Parra contó cómo inició su romance con Héctor Klunder

Tammy Parra también se dio tiempo para detallar como es que inició su relación con Héctor Klunder, quien se mostraba como su mejor amigo, incluso ayudando a Omar Núñez, ex pareja de Parra, en un gesto romántico de compromiso con la mexicana.

"Héctor no sabía que a mí me gustaba. No sabía nada. Al día siguiente llegué corriendo porque tenía unos estudios", señaló Tammy.

De igual manera, Héctor Klunder acotó: “Ella literalmente con e desayuno y las flores. Ella llega y yo le pregunto: ‘¿cómo que terminaste? Ella me dice que sí y yo le dije: 'no importa'".

Por último, la influencer recalcó que buscaba iniciar de manera transparente su nueva relación con su mánager.

"Yo no quería iniciar nada con Héctor. Simplemente estaba siguiendo lo correcto. Si te enteras de que te gusta alguien pues termina las cosas. Le dije: 'sí, todo bien'. Estuve ahí para él. Desayunamos juntos. Sentados en la banqueta. Estuve allí con él siempre, si tenía estudios o bajones, siempre estaba yo para él", añadió.

Diego Rodríguez defiende a Tammy Parra

Tras la revelación de Tammy Parra, varios usuarios se disculparon con Diego Rodríguez por haberlo juzgado antes de conocer la versión completa de los hechos. Ante el mensaje de una seguidora que lamentó haber pensado mal de él, el modelo respondió a través de TikTok con un llamado a la calma.

"Ntp, ya no hay que tirarle (odio) a nadie, estamos bien", dijo, dejando claro que no desea que continúen los ataques ni rumores contra ninguna de las personas involucradas.